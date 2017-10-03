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(Görüntülü Haber) Aksaray'da FETÖ operasyonu; AK Parti Kadın Meclis üyesi gözaltına alındı

Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY (DHA)AKSARAY'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmasında düzenlenen operasyonda aralarında 3 avukat ile kapanan HAS Parti il başkanı Nurettin Aktan'ın aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı

03 Ekim 2017 14:00

Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY (DHA)AKSARAY\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmasında düzenlenen operasyonda aralarında 3 avukat ile kapanan HAS Parti il başkanı Nurettin Aktan\'ın aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan avukatlardan birinin ise Aksaray Belediyesi Ak Partili Meclis Üyesi Hümeyra Aksoy Gür olduğu öğrenildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bugün polis tarafından yapılan operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu ileri sürülen aralarında kapan HAS Parti il başkanı Nurettin Aktan\'ın aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3\'ünün avukat olduğu ve bu avukatlardan birindi Aksaray Belediyesi Ak Partili Meclis Üyesi Hümeyra Aksoy Gür olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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