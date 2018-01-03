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(Görüntülü Haber) Aksaray'da 807 kişi TOKİ'den ev sahibi oldu

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - BAŞBAKANIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aksaray'da 807 dairenin kurası bugün çekildi

03 Ocak 2018 18:38

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - BAŞBAKANIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aksaray\'da 807 dairenin kurası bugün çekildi. Kurada ev sahibi olan 64 yaşındaki Ramazan Öztürk, \"50 yıldır ev hayali kuruyordum. Bu hayalim sonunda gerçekleşti çok mutluyum\" dedi. TOKİ tarafından Aksaray\'a yaptırılan \'1+1\', \'2+1\' ve \'3+1\' konut projeleri için bugün kura çekimi yapıldı. 500 kişilik Aksaray Atatürk Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen kura çekimine yaklaşık bin kişi katıldı. Salonun tamamı dolunca vatandaşlar kura çekimini dışarıdan takip etti. Kurayı başvuruda bulunanlar dua ederek izledi. Kurada ismi çıkan bazı aileler sevinçten ağladı. Kura çekimi sonunda 807 kişi ev sahibi oldu. Kurada ev sahibi olan Ramazan Öztürk, \"Hiçbir şey diyecek durumda degilim çok heyecanlıyım. 64 yaşındayım, 50 yıldır ev hayali kuruyordum. Bu hayalim sonunda gerçekleşti çok mutluyum\" dedi.

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