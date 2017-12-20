T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Akrabasını öldürdüğünü itiraf etti

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Mustafa Uğur Karagöl (26), otomobille gezintiye çıktığı akrabası Abdulkadir Karagöl'ü (22), tarla malzemelerini çaldığı iddasıyla çıkan tartışma sırasında öldürdüğünü itiraf etti

20 Aralık 2017 16:29

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Mustafa Uğur Karagöl (26), otomobille gezintiye çıktığı akrabası Abdulkadir Karagöl\'ü (22), tarla malzemelerini çaldığı iddasıyla çıkan tartışma sırasında öldürdüğünü itiraf etti. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yukarı Çiçekli Mahallesi\'nde ailesiyle birlikte çiftçilik yapan Abdulkadir Karagöl, dün babasının amcasının torunu Mustafa Uğur Karagöl\'ü de yanına alarak, otomobille gezmeye çıktı. İki akraba arasında yaşanan arbede sırasında tabancanın ateş alması sonucu vurulan Abdulkadir Karagöl yaşamını yitirdi. Akrabasının cesedini narenciye bahçesine atan Mustafa Uğur Karagöl, babasının arayarak olayı anlattı. Babanın ihbarı üzerine olay yerinden alınan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken, cinayet şüphelisi Mustafa Uğur Karagöl de gözaltına alındı. Mustafa Uğur Karagöl, ilk ifadesinde, Abdulkadir Karagöl\'ün aracın torpido gözündeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp havaya ateş etmek istediğini, kendisinin de buna engel olmak isterken çıkan arbedede silahın ateş aldığını ileri sürdü. 8 KURŞUN ÇIKINCA İTİRAF ETTİ El svapları alınarak Cinayet Büro Amirliği\'ne getirilen şüpheli Mustafa Uğur Karagöl, sorgusunda, ölen Abdulkadir Karagöl\'ün vücudunda 8 kurşun yarası olduğu saptanınca suçunu itiraf etti. Şüpheli, sorgusunda, \"Tarlamızdan sürekli jeneratör, sulama boruları ve diğer başka malzemeleriniz çalınıyordu. Kendisinin yaptığını düşünüyordum, aramızda tartışma çıktı, öldürdüm\" dedi. Şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANA Mustafa Uğur KaragölAbdulkadir KaragölMerkez YüreğirYukarıMahallesiMustafa Uğur KaragölAkrabasınınBabanınAdli Tıp KurumuKURŞUNETTİ ElCinayet Büro AmirliğiKendisinin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24