T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) AKM'nin çatısına çıkarılan iş makinesi yıkıma devam ediyor 2

Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL -İSTANBUL,(DHA) ATATÜRK Kültür Merkezi’nde geçtiğimiz Şubat ayında başlayan yıkım çalışmaları hızla sürüyor

09 Mart 2018 17:03

Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL -İSTANBUL,(DHA) ATATÜRK Kültür Merkezi’nde geçtiğimiz Şubat ayında başlayan yıkım çalışmaları hızla sürüyor. Ön cephede bulunan camları sökülen binanın çatısında iş makineleri çalışıyor. Daha önce cam ve çerçeveleri sökülen AKM\'de dün sabah çatıya çıkarılan iş makinesiyle yıkım başlamıştı. Etrafı yüksek bir perde ile kapatılan AKM\'de beton kırma makinesiyle çatıdaki yıkım çalışmaları devam ediyor. Betonların kırılmasından sonra demirler kesilecek. Bina üstten aşağı doğru yıkılarak işlem tamamlanacak. Eski AKM\'nin bitmesinin ardından yeni Atatürk Kültür Merkezinin inaşatına başlanacak. Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ise 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali AKSOYERZeki GÜNALKültür MerkezindeDahaAKMEtrafıBetonlarınBinaEski AKMAtatürk Kültür MerkezininYeni Atatürk Kültür MerkeziYeniAtatürk Kültür Merkezinin AKMAKMninHayati TabanlıoğlununMurat Tabanlıoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24