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(Görüntülü Haber) Akkışlalı kadınlardan askerlere mantı

KAYSERİ,(DHA) Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yaşayan kadınlarda Afrin'de Zeytin Dalı Operasyondaki askerler için mantı sıktı

27 Ocak 2018 16:34

KAYSERİ,(DHA) Kayseri\'nin Akkışla ilçesinde yaşayan kadınlarda Afrin\'de Zeytin Dalı Operasyondaki askerler için mantı sıktı. Hazırlanan mantıların Kilis valiliği tarafından askerlere ulaştırılacağı ifade edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçtiğimiz hafta Afrin\'de başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında askerler bölgede güvenli hat oluşturmak için mücadelesini sürdürürken, yurt içinde de vatandaşlar duaları ve askerlere kendi elleri ile hazırladığı yiyeceklerle destek olmaya çalışıyor. Bu anlamda Akkışla ilçesinde bulunan KAYMEK bünyesindeki Kadın ve Gençlik Merkezinde buluşan Akkışla kadınlar Afrin\'de mücadele eden askerler için mantı sıktı. 45 kilo hazırlanan Kayseri mantısı Kilis valiliği aracılığıyla askerlere gönderilecek.

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