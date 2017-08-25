(Görüntülü Haber) Akıllı telefon kullanma yaşı kaç olmalı?

Özge Düzgün / İstanbul, 24 Ağustos (DHA) - Okulların açılması yaklaşırken birçok ebeveyn \"çocuğuma hangi yaşta akıllı telefon almalıyım\" sorusuyla karşı karşıya kalıyor. ABD merkezli araştırma şirketi Influence Central\'a göre, ABD’de bir çocuk ilk akıllı telefonuna 10 yaşında sahip olurken, bazı ebeveynler çocuklarına 13-14 yaşına kadar telefon almama konusunda karar alıyor. Bu yılın başlarında, ABD\'nin Texas eyaletindeki Austin\'de bir anne baba grubu, \"8. Sınıfa kadar bekle\" hareketi başlattı. Bu harekete çocuklarının ilkokula gittiği süre boyunca akıllı telefon kullanmayan anne ve babalar katılıyor. Kampanyaya destek veren anne ve babalar erken yaşta akıllı telefon kullanımının, uykuyla müdahale ederek gelişen bir beyne zarar vereceğini, ödevlerden bir kaçış yolu gibi hizmet edebileceğini ve bir çocuğu siber zorbalığa maruz kalma riskine sokabileceğine işaret ediyor. Ancak uzmanlar, ebeveynlerin kullanımı gözlemlediği ve anne baba kontrolünde olduğu sürece akıllı telefonların çocuklara zarar vermeyeceğini savunuyor. Ayrıca gelişen teknolojinin çocuk gelişimini nasıl etkilediği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar. American Academy of Pediatrics, medya kullanım talimatlarında akıllı telefonlar için kesin bir yaş önermiyor ancak genel ekran süresinin sınırlı tutulması ve izlenmesi gerektiğini ve ebeveynlerin çocuklarının önünde kendi cep telefonlarını kullanımlarına dikkat etmesini öneriyor. Uzmanlar, telefonların ergenlerin akranlarıyla etkileşime girmesi için bir yol haline geldiğinden, telefonların tamamen uzun süre yasaklanmasının sosyal gelişmeye zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Yine de çocuklara akıllı telefonlar yerine basit aramaların yapılacağı ve mesaj yazılabilen telefonların alınmasının daha uygun olacağı belirtiliyor. UCL, yardımcı yardımcı doçent olan bilim insanı Yalda Uhls, tüm aileler için standart bir kural koymanın imkansız olduğunu ifade ederek, genellikle ortaokula başlama yaşının bir çocuğun akıllı telefon sahibi olması için ideal olduğunu belirtti. Uhls, ailelerin kendi durumlarını ve her çocuğunu kendi özelliklerini dikkate alarak telefonlara bakarak değerlendirmeleri gerektiğini de söyledi. \"Çok genç yaşta bir telefon almanın kötü veya iyi olduğunu gösteren hiçbir araştırma kanıtı yok\" diyen Uhls, bu durumun \"Gerçekten, kendi değerlerine, kendi durumuna, kendi çocuğuna bakmakla ilgili” olduğunu kaydetti. Uhls, çocukların telefonlarını gece odalarında kullanmasına ve genel olarak kullanımın sınırlandırılmasına izin vermemek gibi ebeveynlerin iyi bir telefon davranışı modellemesi ve cihaz kullanımına ilişkin kurallar koymasının, yasaklamaktan daha faydalı olabileceğini de belirtti. (Fotoğraflı)