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Eğitim

(Görüntülü Haber) Akıllı teknoloji ile üretilen projeler ödül aldı

İSTANBUL, (DHA) – BAŞAKŞEHİR Belediyesi tarafından 4’üncüsü düzenlenen Başakşehir Living Lab 2017 İnovasyon Yarışması’nda dereceye giren projeler ödüllendirildi

23 Aralık 2017 19:25

İSTANBUL, (DHA) – BAŞAKŞEHİR Belediyesi tarafından 4’üncüsü düzenlenen Başakşehir Living Lab 2017 İnovasyon Yarışması’nda dereceye giren projeler ödüllendirildi. Yoğun katılımın gösterildiği ödül töreninde çok sayıda ilginç ve başarılı proje yarıştı. Akıllı teknolojiyle çalışan kedi evinden, giyilebilir teknolojik kıyafetlere kadar yüzlerce projenin kıyasıya rekabet ettiği ödül töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Başakşehir Belediyesi Emin Saraç Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, proje sahipleri, eğitimciler ve öğrenciler katıldı. Başakşehir Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin müzik dinletisiyle başlayan program, proje sahiplerinin ürünlerini tanıtmasıyla devam etti. Başakşehir Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Living Lab desteğiyle geliştirilen 443 proje arasından finale kalan 32 proje kurulan stantlarda görücüye çıktı. Akıllı teknolojilerle üretilen giyilebilir teknolojili takım elbiseden, Alzaimer hastaları için geliştirilen kayıp sensörü, kediler için hazırlanan akıllı kedievleri katılımcılardan tam not aldı. ‘ENGELE DEĞİL OYUNA TAKIL’ PROJESİ BİRİNCİ OLDU Öğretmen ve öğretim görevlisi kategorisinde Hanife Özdemir ve Ataberk Ateş tarafından geliştirilen ’Engele Değil Oyuna Takıl’ projesi birincilik ödülünü kazandı. Görme engellilerin kimseye ihtiyaç duymadan eğlenmelerinin amaçlandığı proje, ses teknolojisi kullanılarak hazırlandı. Projenin ilerleyen zamanlarda görme engellilerin birine ihtiyaç duymadan sınavlara girebileceği şekilde geliştirilmesi hedefleniyor. Lise kategorisinde, yaşlı anneannesi için geliştirdiği Tohumbot Projesiyle Alara Güler 1’inci olurken, Ortaokul kategorisinde akıllı kedi evi projesiyle Çağan Meteris ve ekibi birincilik ödülünü aldı. Üniversite kategorisinde de Mehmet Akıncılar’ın ‘Bizero’adlı projesi birincilik ödülüne layık görüldü. Türkiye’deki tüm belediyeler arasında bir ilk olduğunu kaydettiği Living Lab’in araştırma geliştirme merkezi olduğunu belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Özellikle gençlerimiz burada hayal ederek tasarladığı ve geliştirdiği ürünleri tanıtma fırsatı buluyor. Bugün de çok başarılı ve çok güzel projeler yarıştı. Gençlerin tasarladığı ürünleri çok beğendik, hepsini tek tek tebrik ediyoruz. Onların buradaki ürünlere benzer ürünler hayal edip üretmesi ve gerçekleşmesi ile alakalı da her türlü desteği veriyoruz” diye konuştu. Kartoğlu, tüm gençleri Living Lab’e davet ederek konuşmasını tamamladı. Ürünlerin stantlarını gezerek tüm girişimcileri tek tek tebrik eden Kartoğlu, geliştirilen ve gerçeğe dönüştürülen ürünler hakkında bilgi aldı. Girişimcilerin ürünleri vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Stantlarda yer alan bazı ürünlerin seri üretime geçmesi Kartoğlu’nu ve tüm davetlileri sevindirdi.

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