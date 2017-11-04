(Görüntülü Haber) 'Akıllı Klozet' projesi Türk gençlere dünya ikinciliği getirdi

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)



Brezilya\'da düzenlenen 32\'nci Uluslararası Mostratec Bilim ve Teknoloji Fuarı\'nda Türkiye\'yi temsil eden ekipte bulunan İstanbul Avcılar\'daki 12\'nci sınıf fen lisesi öğrencileri Selin Yurtsever ve Hüseyin Emre Akgüç, 25 kuruş maliyetle idrar testi yapabilen \'Smart Closet\' (Akıllı Klozet) projeleri ile gümüş madalya alarak Dünya ikincisi oldu.





Eğitim alanında dünyanın önde gelen bilim organizasyonlarından biri kabul edilen Mostratec yarışmasında lise ve genç öğrencilerden seçilmiş 800 proje yarıştı. Türkiye\'yi temsil eden ekipteki lise öğrencileri Selin Yurtsever ve Hüseyin Emre Akgüç, İstanbul Üniversitesi ile kimya öğretmenleri Nilay Kutluk ve Bargem ekibi desteğiyle \'Smart Closet\' (Akıllı Klozet) isimli projeleriyle sağlık ve tıp kategorisinde gümüş madalya kazandı. 5 gün süren fuar boyunca ziyaretçilere projelerini İngilizce anlatan 2 öğrenci, 5 ayrı jüri üyesinden aldıkları puanlarla madalya kazandı.





İstanbul Üniversitesi ve okullarındaki \'Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi\'nde 1 yıldan bu yana yaptıkları çalışmalar sonunda TÜBİTAK başta olmak üzere inovasyon ve tasarım dereceleri bulunan öğrencilerden Selin Yurtsever, hemşire olan annesinden etkilenerek bu çalışmaya yoğunlaştığını ve hastalardan elde edilen \'idrar desteği\' ile katkı gördüğünü anlattı. Yurtsever, bir dönem babasının rahatsızlığı nedeniyle idrarında testler yapılabilmesi için eczanelerden testler aldıklarını, ayrıca annesinin de hemşire olmasından esinlenerek idrarın PH\'ına bakarak arkadaşı Hüseyin Emre Akgüç ile bir proje tasarladıklarını söyledi. Akgüç, şöyle dedi:





\"Diyabet, böbrek hastalarda yüksek indikatör (ayrıştırıcı) maddelerle asit ve baz ortamında renk değişikliği sağlar. İlk bölmemize metil kırmızı, ikinciye Bromtimol mavisi (zayıf asit ve bazlar için kullanılan bir kimyasal pH ayıracı) dediğimiz diğer indikatörümüzü koyduk. Yaptığımız deneylerde öncelikle sağlıklı insanların idrarlara kırmızı damlattığımızda turuncu rengi elde ettik. Bromtimol mavisi damlattığımızda ise yeşil rengini elde ettik.\"





Selin Yurtsever de, cihazın klozetlerin yanına veya içine asılabilen aparatla tutturabileceğini belirterek, \"Okul, yurt, yaşlılar yurdu gibi yerlerde kullanıldığında diyabet hastalarının idrarı cihazda kırmızı tonlarda görülüyor\" ifadesini kullandı.









İki öğrenci, cihazdaki çip ile idrardaki sonucun sesle kullanıcıya \'Hekime başvurunuz\' uyarısında bulunabileceği gibi aile hekimine de sonucu mesaj olarak gönderebileceğini anlatırken, bunun marketlerde 30 TL\'den satılabileceğini, her testin 25 kuruş gibi düşük maliyeti olduğunu, kullanılan idrar testlerinin doğaya zarar vermediğini ekledi.





Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, iki başarılı öğrenciyi kutlarken onlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.





Türkiye\'ye dönüşlerinde coşku içerisinde karşılanan iki genç Brezilya\'da sonuçların açıklanmasından sonra zeybek oynayarak ülke tanıtımına da katkıda bulunduklarını ekledi.