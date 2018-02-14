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Spor

(Görüntülü Haber) Akhisarspor ve Bursaspor taraftarları barıştı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor - Bursaspor maçının ardından taraftarlar arasında çıkan kavganın yankıları sürerken iki taraftar grubu buluşup gerginliği tatlıya bağladı

14 Şubat 2018 19:43

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) SPOR Toto Süper Lig\'de geçen hafta oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor - Bursaspor maçının ardından taraftarlar arasında çıkan kavganın yankıları sürerken iki taraftar grubu buluşup gerginliği tatlıya bağladı. Maç dönüşü otobüslerden inen Bursasporlularla kahvehanede oturan Akhisarlıların birbirine girmesiyle 2 kişi yaralanırken, iki taraf bugün Akhisar\'da buluşup buzları eritti. Bursa\'dan gelen Texas Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Güzelsöz, öğle yemeğinde Akhisarsporlu taraftarlarla bir araya geldi. Hoş olmayan olayların yaşandığını anlatan Güzelsöz, \"Akhisarlı arkadaşlarımız ve dostlarımızla aramazda problemler olmuştu. Sağolsunlar bugün bizi iyi bir şekilde ağırladılar. Kavgalarla gündeme geldiğimiz için mahcubiyet duyuyoruz. Maalesef tribün insanları terörist olarak damgalanıyor. Biz kendi aramızdaki sıkıntıyı çözdük\" dedi. Bugünlerde birlik ve bütünlüğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Mehmet Güzelsöz, \"Bizim elele vermemiz gerekiyor. Sadece Bursaspor ve Akhisarspor değil tüm Türkiye tribünlerinin bu konuda daha hassas ve duyarlı olması gerektiğine inanıyorum\" ifadelerini kullandı. Akhisarspor Akigolar Taraftarlar Grubu adına söz alan Yalçın Utçu ise yaptığı açıklamada, \"6 sezondur bu ligdeyiz. Bursaspor ve hiçbir takım taraftarıyla ile bu zamana kadar böyle bir şey yaşanmadı. Bursasporlu arkadaşlarımız sağolsunlar, buraya kadar geldiler. Onları elimizden geldiği kadar Akhisar\'da misafir etmek istiyoruz. Bu saatten sonra dost olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Artık sosyal medya üzerinde de kötü şeylerin yazılmasını istemiyoruz. Bu olay kapanmıştı, dostluk başlamıştır\" şeklinde konuştu.

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