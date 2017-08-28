(Görüntülü Haber) Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa maçının ardından

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından hakları olan bir galibiyet aldıklarını söyledi. Buruk, basın toplantısında, \"Maça çok iyi başladık. İlk yarı düşündüğümüz şekilde alan savunması yapıp pas oynadık. Rakip kaleye çok rahat gittiğimiz pozisyonlar oldu. 10 kişi kalmak soru işaretlerine yol açtı. Ben kartların basit olduğunu düşünüyorum. Kasımpaşalı Adem çok sevdiğimiz bir kardeşimiz ama 90. dakikaya kadar kırmızı kart görmemesi mucizeydi. İkinci yarı oyuncularımız en mükemmeli yaptılar, hücumu çok iyi oynadılar. Çok fazla rakip kaleye gittik. Kendi kalemizde 2-3 pozisyon verdik. Oyun olarak çok üstün oynadık. 10 kişi kaldıktan sonra da iyiydik. Hakkettiğimiz bir oyun kazandık. Hedefimiz puan tablosunda üçüncülüktü. Bu hafta onu da yakaladık\" dedi. MURAT DUMAN: \"BASİT GOL YEDİK\" KASIMPAŞA\'da maçta tribüne gönderilen teknik direktör Kemal Özdeş\'in yerine basın toplantısına katılan Yardımcı Antrenör Murat Duman, basit gol yediklerini belirtti. Duman, \"İlk yarıya bakıldığında iyi başlamadık. İyi oynamadık. Bu bölümde Adem\'e yapılan penaltı pozisyonu var. Akhisar 10 kişi kaldıktan sonra ikinci yarı pozisyonlar bulduk. Arkasından çok basit bir gol yedik. Kendi direncimiz kırıldı. 1-0\'dan sonra beraberliği yakalayabilirdik. Bizim için üzücü oldu. Kemal Hoca, dördüncü hakem 3 dakika uzatma gösterince kızdı ve sahadan atıldı. Normalde maçın 5-6 dakika uzaması gerekiyordu. Akhisar iyi mücadele etti. Rakibi tebrik ediyoruz\" diye konuştu.