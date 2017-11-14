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(Görüntülü Haber) Akdeniz, yağmurla birlikte çamur rengine büründü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da son yağışların ardından Boğaçayı'ndan akan çamur nedeniyle denizin rengi değişti

14 Kasım 2017 19:50

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da son yağışların ardından Boğaçayı\'ndan akan çamur nedeniyle denizin rengi değişti. Sahile gelenler, uçsuz bucaksız mavi deniz yerine çamurla karşılaştı. Antalya\'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurla denize ulaşan çamur ve atıklar, Antalya Körfezi\'ni kahverengiye bürüdü. Deniz kilometrelerce genişlikte çamurla kaplandı. Konyaaltı sahil şeridinde denizi izlemek isteyenler, uçsuz bucaksız mavi deniz yerine çamurla karşılaştı. Çamurun ulaşmadığı uzak yerler turkuaz maviliğini korudu. Uzmanlar yağışla birlikte dağların zirvesindeki karın hızla eridiğini, hızlı su akışının kum ve mili denize sürükleyerek bu görüntünün oluştuğunu belirtti. Çamurun birkaç gün içerisinde dibe çökerek, denizin yine turkuaz rengini alacağı belirtildi.

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