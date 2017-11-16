(Görüntülü Haber) Akdağ'da 925 yaban hayvanı tespit edildi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR ve Denizli sınırındaki Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası\'nda, 9 türe ait 925 yaban hayvanı tespit edildi. Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası\'nda, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, yabani hayvan sayımı yapıldı. Teleskop ve dürbünle 6-10 Kasım günlerinde, uzman personel tarafından 16 gözlem noktasında yapılan sayımda, farklı türlerde 925 yabani hayvan, kayıt altına alındı. Sayımda, 8 orman mühendisi, 6 orman muhafaza memuru ile bölgeyi tanıyan 20 köylü, görev aldı. Sayımda 48 erkek, 185 dişi ile cinsiyeti belirlenemeyen 6 yavru olmak üzere 239 geyik, 5 kurt, 10 keklik, 148 yılkı atı, 4 kartal, 501 domuz, 10 tavşan, 5 akbaba ve 3 tilki envantere kaydedildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5\'inci Bölge Müdürü Mahmut Temel, 6 Kasım günü başlayan yaban hayvanı envanter çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Her yıl, 250 bin dekar alana sahip Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası\'nda, yaban hayvanı etüt envanter çalışması yaptıklarını anlatan Temel, sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi açısından etüt çalışmasının önemine dikkat çekti. Alanda yaptıkları çalışmada akbabadan sincaba, yaban domuzundan kurda kadar gözlenen ne kadar yaban hayvanı varsa hepsinin kayıt altına alındığını belirten Temel, \"Etüt envanter sonuçlarına bağlı olarak koruma ve kontrol faaliyetleri ile av turizmi organizasyonları için sağlıklı ve bilimsel veriler elde edilmektedir\" dedi.