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(Görüntülü Haber) Akçakale'de sığınmacı kampında kalan 3 DEAŞ'lı yakalandı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, sığınmacı kampında kaldıkları belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı

03 Kasım 2017 19:59

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, sığınmacı kampında kaldıkları belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye\'nin Der Er Zor kentinde DEAŞ terör örgütü adına bombalı eylem yapan ve bu sırada meydana gelen patlamada bir ayağını kaybeden Kasım El Hıdır\'ın, yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geldiğini belirledi. Yapılan araştırmada, DEAŞ\'lı Hıdır\'ın kendisini sığınmacı gibi tanıtarak Akçakale\'de bulunan Süleymanşah Konaklama Tesisleri\'nde kaldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine kampa giden jandarma, Kasım El Hıdır ve yanında kalan Abdulhamit El Havas ve Musa Hammadi\'yi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülen 3 şüpheli, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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