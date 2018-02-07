T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekli, bıçaklı gasp

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde, ellerinde pompalı tüfek ve bıçakla bir akaryakıt istasyonuna giren yüzleri maskeli 3 kişi, kasadan 1700 lira ile 1 cep telefonunu alıp, geldikleri otomobille kaçtı

07 Şubat 2018 19:46

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde, ellerinde pompalı tüfek ve bıçakla bir akaryakıt istasyonuna giren yüzleri maskeli 3 kişi, kasadan 1700 lira ile 1 cep telefonunu alıp, geldikleri otomobille kaçtı. Gasp anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, bugün saat 07.00 sıralarında Ereğli-Adana Karayolu\'nda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, plakası kapatılmış bir otomobille akaryakıt istasyonuna geldi. Şüphelilerden biri elinde pompalı tüfekle, diğeri de bıçakla araçtan inip iş yeri çalışanları Müslüm Ö. ve Ünal G.\'yi tehdit ederek kasadaki 1700 lira ile 1 cep telefonunu aldı. Ardından takip edilmemek için akaryakıt istasyonunda bulunan bir otomobilin de lastiklerini kesen gaspçılar, geldikleri otomobille hızla uzaklaştı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri çalışanları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA KONYA EreğliGaspOlayEreğliAdana KarayoluKimlikleriMüslümArdından

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24