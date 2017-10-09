(Görüntülü Haber) Akaryakıt istasyonunda 400 lirasını düşürdü

Hasan DEMİRBAŞ- Kamera Emrah GÜLANTALYA-DHA) ANTALYA\'da akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Ateş, 400 lirasını düşüren kişiye ulaşmak için istasyonun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Antalya\'da 7 Temmuz saat 16.52\'de Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi\'ndeki akaryakıt istasyonu kameralarına yansıyan görüntüde, 07 VG 794 plakalı otomobiliyle yakıt alan kişi, istasyonun marketine parayı ödemek için yöneliyor. Bir süre kasanın önünde bekleyen kişi, cüzdanını çıkardığı esnada, bir miktar parayı kasanın önündeki çikolataların üstüne düşürüyor. Cüzdanından bir şey düşürdüğünü fark eden kişi bir süre yere bakıyor ama göremeyince kredi kartıyla ödemesini yaptıktan sonra istasyondan ayrılıyor. PARAYI POMPACI BULDU İstasyonda pompacı olarak çalışan İbrahim Öztürk, yaklaşık 4 saat sonra bulduğu parayı istasyon sahibi Mehmet Ateş\'e teslim etti. Mehmet Ateş, kimin parayı düşürdüğünü bulmak için marketi gören 20 kameranın görüntülerini inceledi. Ardından Ateş, o saatte kimlerin yakıt aldığını görmek için pompaları kameralardan inceledi. Mehmet Ateş, kamera kayıtlarından parayı düşüren kişiyi tespit ettikten sonra ödemeyi yaptığı kredi kartı bilgilerinden ilgili bankaya haber vererek parayı düşüren kişinin kendilerine ulaşmasını istedi. Mehmet Ateş, düşen paranın 400 lira olduğunu belirterek, parayı bulup kendilerine teslim eden pompacı İbrahim Öztürk\'e teşekkür etti. DÜŞÜRDÜĞÜ PARA EV KİRASIYMIŞ Pompacı İbrahim Öztürk\'ün bulduğu 400 lira, istasyon sahibi Mehmet Ateş tarafından paranın sahibi Mustafa Akbaş\'a teslim edildi. Akaryakıt istasyonuna gelerek parayı teslim alan Mustafa Akbaş, Ev kiramı ödeyecektim. 2 gün önce parayı kaybettim. Bir türlü bulamadım. İstasyon sahibine ve parayı bulan pompacı İbrahim Öztürk\'e çok teşekkür ediyorum dedi. Akbaş, paranın 50 TL\'sini duyarlı davranışından dolayı ödül olarak İbrahim Öztürk\'e verdi