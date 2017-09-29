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(Görüntülü Haber) Akaryakıt istasyonuna giderken minibüs çarpmasıyla öldü

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA'da 43 yaşındaki Alpay Paytar, yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna giderken minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi

29 Eylül 2017 14:47

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA\'da 43 yaşındaki Alpay Paytar, yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna giderken minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Konya- Antalya karayolunun 37\'nci kilometresinde meydana geldi. Alpay Paytar, 31 YC 399 plakalı kamyonetini yolun sağındaki boşluk alana park etti. Yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna yönelen Alpay Paytar\'a, 47 yaşındaki Durali Aydın\'ın kullandığı 35 CCA 10 plakalı minibüs çarptı. Çarpmayla savrulan Paytar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Aydın da gözaltına alındı. Paytar\'ın cenazesi otopsi için Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 
 

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