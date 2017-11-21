(Görüntülü Haber) Akarsu: TMO fındığı piyasaya vermeyip ihraç etmeli

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, Toprak Mahsulleri Ofisi\'nin (TMO) fındık piyasasında olması ve üreticiden fındık almasının son derece önemli olduğunu, TMO\'nun aldığı fındığı piyasaya vermeyip işleyerek ihracata yönelik çalışma yapması halinde serbest piyasanın da kendisini toparlayacağını söyledi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, fındık fiyatının serbest piyasada geçen sezon 9 liranın altına düşmesiyle TMO\'nun müdahale alımında bulunduğunu, bu sezonda alımların devam ettiğini belirterek, bunun önemli bir adım olduğunu söyledi. TMO\'nun aldığı fındığı işleyerek ihracata yönelik çalışma yapmasıyla piyasanın daha da iyiye gideceğini vurgulayan Akarsu, \"TMO\'nun yapmış olduğu açıklamalarda, fındık politikası, kesinlikle piyasaya fındığı vermeyeceğini, işleyeceğini, ihracata yönelik çalışma yapacağını beyan etmiştir. TMO fındığı piyasaya vermeyip kendi işleyip ihracata dönüştürürse mutlaka bu pisaya kendini toparlayacaktır. Serbest piyasada fiyat TMO\'nun fiyatı üzerine doğru gidecektir. TMO şuan alım noktasında devam ediyor. Kırım ve işleme noktasında FİSKOBİRLİK ile görüşmesi var. İnşallah olumlu sonuçlar çıkarda, ikisi güçlü bir şekilde fındığın sıkıntılarını ortadan kaldırır\" dedi. TMO FİYAT POLİTİKASINI HASATTAN ÖNCE AÇIKLAYACAK TMO müdahalesinden önce serbest piyasada her şey yolunda giderken bir anda piyasanın tekelleşmeye döndüğünü, bunun sonucunda da TMO\'nun zorunlu olarak devreye girdiğinin de altını çizen Selami Akarsu şunları söyledi: \"Yaptığımız ciddi boyutlu çalışmalarla TMO artık fındık üreticilerimizin hizmetinde. Devamında da Ordu\'ya Şube Müdürlüğü kuruldu. Bunlar bizim için çok önemli bir nokta. Bundan sonraki olacak süreçte mutlaka TMO bu piyasayı etkileyecektir. Alıcılar TMO\'nun yalandan yere piyasaya girdiğini biliyorlardı. Son noktada hala \'fındığı alsa bile bize verecek\' gibi umutları var. TMO yapmış olduğu açıklamalarda, kesinlikle piyasaya fındık vermeyeceğini ve işleyeceğini, ihracata dönük çalışma yapacağını beyan etti. Bu kesinlikle iyi olacak. Fındık ihtiyacı ortaya çıkacak. Bu piyasa o zaman yukarıya doğru gidecek ve serbest piyasada fındık fiyatı da artmış olacak. Artık önümüzdeki sezon hasat öncesi TMO fiyat politikasını açıklayacak. Çiftçimiz erkenden ne yapacağını bilecek, bu da bizim için çok önemli nokta. TMO\'nun piyasaya fındık verip vermediğinin de takipçisi olacağız. İnşallah sonuçlar iyiye gidecek, fındığın her yıl konuşulur noktasından kurtulacağına inanıyorum.\" Giresun kalite fındığı 10.50 TL, levant kalite fındığı 10 TL\'den satın alan TMO, şu ana kadar 45 alım noktasında 125 bin ton fındık aldı. Serbest piyasada sezon başında 8 TL civarında olan fındık fiyatı ise 9 TL\'nin üzerinde işlem görüyor.