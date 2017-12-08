(Görüntülü Haber) Akademisyenler sanatçı yönlerini bu kez "Biz kaybolduk" teması ile sergiledi

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen Akademisyenler Sergisi\'nin ikincisi \"Biz kaybolduk\" teması ile kapılarını sanatseverlere açtı. Üniversitenin 20\'nci yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleşen serginin küratörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özen üstlendi. Toplam 22 akademisyenin eserlerinin bulunduğu sergide, seramikler, heykeller, fotoğraflar, yağlı boya tablolar ve video enstalasyonları yer alıyor. İkincisi düzenlenen ve \"Biz kaybolduk\" temasının işlendiği sergi 2 Ocak\'tan itibaren ise Türkan Saylan Kültür Merkezi\'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. \"SERGİYİ GELENEKSEL HALE GETİRMEK İSTİYORUZ\" Bu sergiyi geleneksel hale getirmek istediklerini söyleyen Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yıldız, \"Yaptığımız işlerle öğrencilerimizin kendi yaptıkları işleri kıyaslaması, örnek oluşturması açısından bu geleneğin önemli olduğunu biliyorum ve bu ilkeden yola çıkarak biz de bu sergiyi geleneksel hale getirmek istiyoruz\" dedi. \"BU SERGİ BİLİM ÜRETEN İNSANLARIN SANAT DA ÜRETEBİLECEĞİNİN BİR GÖSTERGESİ\" Serginin küratörü Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özen ise şöyle konuştu: \"Bu sergi bilim üreten insanların sanat da üretebileceğinin bir göstergesi. Bu sene ikincisini düzenlediğimiz bu sergiye sanat ve bilim üzerine akademik çalışmalar yapan 22 akademisyen katıldı. Aşağı yukarı 44 çalışma var. Daha çok tıp fakültesinden arkadaşlarımızın katılımı oldu. Bu seneki temayı \'Biz kaybolduk\' olarak belirledik. Genellikle kaybolmayı kişi tek başına yaşar ama burada çoğul bir ifade kullandık. Kitlenin kayboluyor olması çok rastlanır bir şey değil. Özellikle son zamanlarda mülteci sorunlarının, göç sıkıntılarının yaşanıyor olması kaybolmayı iyi anlatan bir ifade. Dolayısıyla bir kişinin değil bir grubun kayboluyor olması dünyanın çok büyük bir problemi. Kaybolma aynı zamanda teknoloji karşısında insanın kendini aciz hissetmesini de kapsıyor. Elimizdeki telefonlara baktığımızda bir çok fonksiyonu var ama biz bunların üçünü, beşini kullanıyoruz. Teknoloji içinde de bir kaybolma hali var. Üreten insanların kendi ürettiklerinin içinde de kaybolma ihtimali var. Biz de bu geniş konu üzerine çalıştık. Herkes kendi ürettiği çalışmayı buraya getirdi ve büyük bir seçki oluştu.\"