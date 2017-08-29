(Görüntülü Haber) AKADEMİK TAVUKLAR

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)ERCİYES Üniversitesi\'ne (ERÜ) bağlı Tarımsal Araştırma Merkezi\'nde (ERÜTAM) yetiştirilen tavuklar 7 liradan, yumurtaları ise 10 ile 20 lira arasında satışa sunuluyor.Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi\'nde bulunan ERÜTAM \'da görevli Ziraat Teknikeri Reha Yıldız, Erciyes Üniversitesi\'ne bağlı olan alanda tavuk, inek ve koyun yetiştirildiğini söyledi. Yıldız, yetiştirdikleri tavukları 7 liradan, kafeste beslenen tavukların yumurtalarının 10 lira, serbest gezen tavukların yumurtalarının ise 20 liradan satışının yapıldığını ifade etti. Yıldız, besledikleri ineklerin sütlerinin ise, kilosunun 2,25 liradan Erciyes Üniversitesi\'nde bulunan süt ürünleri mağazasından satışa sunulduğunu belirtti. ERÜTAM\'da üretilen sütler, üniversiteye bağlı Safiye Çıkrıkçı Meslek Yüksek Okulunda yoğurt, dondurma ve peynire dönüştürülerek, satılıyor.