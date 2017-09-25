(Görüntülü Haber) Ak Vadi, festivale doydu

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl ilki düzenlenen ve 3 gün süren Ak Vadi Festivali\'nde vatandaşlar eğlenceye doydu. Gripin, Koray Avcı ve Grup 84 gibi ünlü isim ve gruplar, şarkılarıyla festivale katılanlara keyifli saatler yaşattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 22-23-24 Eylül arasında düzenlenen Ak Vadi Festivali sona erdi. Üç gün süren festivale, Denizlililer yoğun ilgi gösterdi. Festival kapsamında, Ak Vadi Parkı\'na oyun alanları kuruldu. Tiyatro, halk dansları, bando, animasyon gösterileri yapıldı. Festival alanında düzenlenen konserlerle Denizliler eğlencenin tadını çıkardı. Gripin ve Koray Avcı\'nın sahne aldığı festivalin finalinde, Grup 84 sahneye çıktı. Gece yarısına kadar süren konserde Grup 84, sevilen şarkılarını Denizlililer için söyledi. FESTİVALE YOĞUN KATILIM Çeşitli etkinliklerle vatandaşlara keyifli bir hafta sonu yaşatan festivalde vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenleyerek park haline getirdiği Ak Vadi\'ye akın etti. Çocuklar, aileleriyle birlikte gittikleri oyun alanlarında eğlencenin tadını çıkardı. Her akşam ünlü sanatçı ve grupların konser verdiği festivalde, hazırlanan konser alanı ise vatandaşlar tarafından hınca hınç dolduruldu. \"SİZLERİN MUTLULUĞU, BİZİM DE MUTLULUĞUMUZ\" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, festivalin finalinde sahneye çıkarak Grup 84 ve festivale yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Grup 84, solisti Tuna Velibaşoğlu\'na horoz biblosu hediye eden Zolan, Ak Vadi\'yi güzel bir park ve spor alanı haline getirdiklerini belirterek, \"Burası Ak Vadi. 13 yıl önce buranın adı Bağırsak Deresi\'ydi. Burada Denizli\'nin kanalizasyonu akardı. Çocuklar onun içinde oynardı. Zaman zaman çocukların boğulduğu olurdu. Etrafa pis kokular sarardı. Çok şükür o Bağırsak Deresi kapatıldı. Üstü de park haline getirildi. Ege\'nin en büyük parkı ve spor alanı haline geldi. Denizli\'de yaşayan herkese birinci sınıf hizmet kalitesi sunar hale geldik. Değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Sevgili gençler daha güzel etkinliklerde daha güzel günlerde inşallah beraber olmak istiyoruz. Sizlerin mutluluğu, güzelliği bizim de mutluluğumuz. Bu festivalimiz her yıl güzelleşerek devam edecek\" dedi.