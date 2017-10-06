(Görüntülü Haber) Ak Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampı için yoğun güvenlik önlemi (2)

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KİTAPÇIK ERDOĞAN'IN HAPİS CEZASI MANŞETLERİYLE BAŞLIYOR Ak Parti'nin Afyonkarahisar'da düzenlenen 26'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için kampın yapıldığı NG Otel'e girişler devam ediyor

06 Ekim 2017 22:08

KİTAPÇIK ERDOĞAN\'IN HAPİS CEZASI MANŞETLERİYLE BAŞLIYOR

Ak Parti\'nin Afyonkarahisar\'da düzenlenen 26\'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için kampın yapıldığı NG Otel\'e girişler devam ediyor. Kampı 100\'ün üzerinde gazetecinin takip etmek için akredite yaptığı öğrenildi. Gazetecilere dağıtılan yaka kartlarında ise \"Hep birlikte büyük hedeflere\" sloganı yer alıyor. 26\'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için dağıtılan kitapçıklar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 1998 yılında aldığı hapis cezası sonrası gazetelere atılan manşetlerle başlıyor. \'16 yıllık demokrasi yolcuğumuz\' başlığını taşıyan kitapçıkta, Ak Parti\'nin kurulduğu günden bugüne yaşadıkları ve bu yolculuğunda önemli olaylara yer verildi. Kitapçığın son sayfasında 14 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen Ak Parti\'nin 16\'ncı kuruluş yılını gösteren fotoğraflar bulunuyor.

 

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