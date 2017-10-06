(Görüntülü Haber) Ak Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampı için yoğun güvenlik önlemi

Hasan DEMİRBAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın 3 yıl aradan sonra katılacağı Ak Parti\'nin Afyonkarahisar\'daki kampı için kentte ve kampın yapılacağı otelde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Ak Parti Genel Başkanlığına dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 41 aylık aranın ardından katılarak başkanlık yapacağı kamp için, Afyonkarahisar\'da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kentin giriş ve çıkış noktalarında polis ve jandarma, araçları durdurarak kontrol sağlıyor. Kampın yapılacağı otelin etrafı ise polis bariyerleriyle kapatıldı. Güvenlik için farklı illerden takviye polis ekipleri de geldi. Bugün başlayacak kamp için otellere girişler başladı. Gazeteciler için ise otelin bulunduğu alana çadır kuruldu. Basın mensupları, özel akreditasyon ile açılış ve kapanış konuşmalarını takip edebilecek. Diğer programlar ise basına kapalı olacak. Kamptaki toplantılar sırasında bütün katılımcıların yakalarına özel bir çip takılı olacak. Bu çiplere sahip olmayanlar, toplantılara alınmayacak. KURUCU MİLLETVEKİLLERİ DE İLK KEZ DAVET EDİLDİ Önceki yıllardan farklı olarak, Ak Parti Kurucular Kurulu\'nun yanı sıra kurucu milletvekilleri de ilk kez kampa davet edildi. Kurucu milletvekilleri arasında yer alan eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik\'in de bu kapsamda davet edildiği öğrenildi. Kurucu milletvekilleri kadrosunda yer alan bir diğer isim olan 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de kampa davet edilen isimler arasında. İlk kez davet edilenler arasında Ak Parti birim başkan yardımcıları da yer alıyor. CUMHURBAŞKANI AÇILIŞ VE KAPANIŞ KONUŞMASI YAPACAK Ak Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu, Bakanlar Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları da istişare ve değerlendirme kampına davet edildi. Kamp kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yarın açılış konuşması yapması bekleniyor. Bazı başbakan ve bakanların da sunum yapması planlanıyor. Pazar günü ise Başbakan Binali Yıldırım basına kapalı konuşma yapacak. Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampın kapanış konuşmasını yapacak. Kamp süresince Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın milletvekilleriyle görüşerek, il teşkilatları ve belediyelere yönelik değerlendirmeler yapacağı kaydedildi. Ak Parti\'nin Afyonkarahisar kampı pazar günü sona erecek.