T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) AK Partili Vekil: Belgeler teslim edilmezse evinde arama yapılsın (2)

Haber - Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul DHA Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak, söz konusu belgelerin savcılığa teslim edilmediği takdirde evinde, işyerinde, CHP genel merkezinde

01 Aralık 2017 20:27

Haber - Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul DHA Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak, söz konusu belgelerin savcılığa teslim edilmediği takdirde evinde, işyerinde, CHP genel merkezinde arama yapılarak el konulmasını talep etti. Külünk tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na teslim edilen suç duyurusu dilekçesinde, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında, \"Silahlı terör örgütünün amaçları ve prensipleri doğrultusunda faaliyet yürütmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'nin görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek\", \"Cumhurbaşkanına hakaret ve iftira\" suçlamaları yöneltilerek soruşturma başlatılması istendi. Dilekçede, Kılıçdaroğlu\'nun elindeki belgelerin savcılık tarafından istenmesi talep edilerek, \"Bu belgeleri savcılığınıza teslim etmediği takdirde evinde, iş yerinde ve CHP genel merkezinde arama yapılmak suretiyle belgelere el konulması, şüpheli hakkında kovuşturma açılarak cezalandırılması talep edilir\" denildi. TÜRKİYE\'YE SALDIRANLARLA İŞBİRLİĞİ İDDİASI... Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na yaptığı suç duyurusu sonrası adliye önünde basın açıklaması yaptı. Türkiye\'nin sıkıntılı zamanlardan geçtiğini ancak milli birlik ve beraberlik sayesinde bu sıkıntıların da aşılacağını belirten Külünk, \"Ama üzücü olan şu; Türkiye\'ye saldıranlarla işbirliği yapan bir ana muhalefet partisinin yönetimiyle karşı karşıyayız. Terör örgütlerinin işini kolaylaştıran ana muhalefet partisinin genel başkanı ile karşı karşıyayız\" dedi. Söz konusu terör örgütlerinin PKK, DAEŞ ve FETÖ olduğunu söyleyen Külünk, Kılıçdaroğlu\'nu bu terör örgütlerinin söylemlerini kolaylaştırmakla suçladı. \"CHP TABANININ SADAKATİ TARTIŞMASIZ AMA...\" Cumhuriyet Halk Partisi\'nin tabanını tenzih ettiğini ifade eden Külünk, \"CHP tabanını Anadolu topraklarına sadakati şüphesiz tartışılmaz. Ama maalesef oy verdikleri tepe yönetimi Türkiye\'ye ait değil\" diye konuştu. Yaptıkları araştırmalar sonucu ana muhalefet partisi liderinin 15 Temmuz ve 17-25 Aralık\'ın arkasındaki güçlerle bir arada olduğuna dair kanıtlara ulaştıklarını ileri süren Külünk, \"Ortaya çıkan bu kanıtlar, biz de suç duyurusu oluşturmamıza dair kanaati ortaya koymuştur\" dedi. KANITLAR... Külünk, söz konusu kanıtların da, CHP\'lilerin Amerika\'daki demokratlara yaptıkları bağış makbuzları, CHP\'li milletvekillerinin FETÖ üyeleriyle çekilen fotoğrafları ve Kılıçdaroğlu\'nun yaptığı bazı konuşmalar olduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraTÜRKDHA Ak PartiMilletvekili Metin Külünk CHPKemal KılıçdaroğluCHPKülünkCumhuriyet BaşsavcılığıKılıçdaroğluTürkiye Cumhuriyeti HükümetiDilekçede KılıçdaroğluTÜRKİYE SALDIRANLARLAAk Parti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24