(Görüntülü Haber) AK Parti'li Ünal: Türkiye kendisini yeniden inşa ediyor

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, \"Türkiye\'nin şu anda ciddi bir beka meselesi var. Türkiye dört tane terör örgütüyle mücadele ediyor. Türkiye 15 Temmuz gibi bir işgal girişimini bertaraf etmiş durumda ve Türkiye yeniden kendisini inşa ediyor\" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi\'nin (CÜ) 2017-2018 akademik yılının açılışı için kente geldi. CÜ Kültür Merkezi\'nde yapılan açılış törenine Ünal\'ın yanı sıra Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı. \'BEN CUMHURİYETİN DEĞERLERİNİ KORUMAKLA GÖREVLİYİM\' Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu\'nu 123\'üncü doğum gününde anarak sözlerine başladı. Ünal siyasetin, toplumla devlet arasında filtre görevi gördüğünü söyledi. Siyasetin yıllarca kötü, bulaşık, pespaye şekilde gösterildiğini belirten Ünal şöyle konuştu: \"Bir ülkenin koruması gereken en temel şeyler o ülkenin değerleridir, o ülkenin tarihidir, kültürüdür, inancıdır, örfüdür, kazanımlarıdır, birikimidir. Ben Cumhuriyet ile neden kavga edeyim, ben Cumhuriyetle niye mücadele edeyim? Ben Cumhuriyetin kazanımlarını ve değerlerini korumakla görevliyim ve bunun üstüne yeni şeyler koymakla sorumluyum. Cumhuriyeti kurarken biz bir hata yaptık. Neydi o hatamız? Biz Osmanlı\'nın ve Selçuklu\'nun bütün mirasını inkar ettik ve maalesef köklerimizi eski Yunan\'da, Eti\'de, Sümer\'de aradık. O yüzden Sümerbank, Etibank vardır. Milli Eğitim Bakanlığı bütün Yunan klasiklerini bütün köylerde sergilemiştir. Güzel, büyük bir zenginlik bence ama onu sergilerken Selçuklu\'yu da anlatmak gerekirdi çocuklara. O yüzden bugün bizim tekrardan Cumhuriyetin kazanımlarını asla inkar etmeden, reddetmeden, onlara sahip çıkarak ve ona yeni şeyler ekleyerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. O halde korumamız gereken şeyler belli. Peki değiştirmemiz gereken şeyler neler? Anayasamızın temel vurgusu Cumhuriyettir. Bunu değiştiremeyiz ama bir hükümet sistemi değişikliği yapmamız gerekiyor. Bunu değiştirmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü idari sistem soğuk savaş yıllarına göre kurgulanmış. Bugün dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse kendini güvende hissettmiyor artık.\" \'TÜRKİYE KENDİSİNİ YENİDEN İNŞA EDİYOR\' Türkiye\'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerine de değinen Ünal şöyle dedi: \"Şimdi bize diyorlar ki \'Siz neden Avrupa Birliği ile ilişkilerinizi iyi götürmüyorsunuz?\' Bana 2005\'teki, 2006\'daki Avrupa\'yı, Almanya\'yı, Hollanda\'yı, Belçika\'yı getir, ben onlarla ilişkilerimi gayet güzel yürütüyordum zaten. Siz sıfır sorunla başladınız, sırf sorun haline geldiniz. Bana 2004\'teki, 2005\'teki Kuzey Afrika\'yı ve Ortadoğu\'yu getirin, hiçbir sorun yok. Libya\'da yaşananların, Tunus\'ta yaşananların, Mısır\'daki darbenin sorumlusu ben miyim? Bölgenin cehennem yerine dönmesinin sorunu ben miyim? Yoksa bölgede yeni bir düzen kurmak isteyenler m? İçeride acaba siyaset bu kadar güçlü bir şekilde olmasaydı ve güçlü bir liderlik olmasaydı, bölgede her şey büyük bir değişimle yıkılırken acaba Türkiye bir istikrar adası olarak ayakta durabilir miydi? Bir de bu soruyu soralım; duramazdı. Çevremizde şu anda 9 tane ülke yönetilemez durumda. Bunlardan 4 tanesi devlet olma özelliğini kaybetmiş durumda. Türkiye\'nin şu anda ciddi bir beka meselesi var. Şu anda Türkiye 4 tane terör örgütüyle mücadele ediyor. Türkiye 15 Temmuz gibi bir işgal girişimini bertaraf etmiş durumda ve Türkiye yeniden kendisini inşa ediyor.\" \'AMERİKA\'NIN TRUMP\'LA BAŞI BELADA\' Dış politikayı de değerlendiren Ünal, \"İngiltere önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde dünyanın içine gireceği o şiddetli türbülansı görüyor ve ayak bağlarından kurtuluyor. Şu anda bu anlamda kendini hazırlayan 3 tane ülke var; Rusya, Türkiye ve İngiltere. Amerika\'nın şu anda Trump ile başı belada. Almanya, Hollanda, Belçika kendi birlikteliklerini ayakta tutup tutmayacağını bilemedikleri, yükselen ırkçılığın, içerideki o kaynamanın, işte Katalanların ayrılma talebinin sonucunu gördük. Aslında bu Katalonya\'daki referandum ve Kuzey Irak\'taki referandumun sonuçları bize bir şeyi gösterdi; ulus devlet kendini güçlü bir şekilde koruyor. Zaten dünyanın yeterince sorunu varken self determinasyon tartışmaları bağımsızlığın pek de matah bir şey olmadığı yönünde dünyanın önüne koyuyor. Bölgemiz içinde şu soruyu sormak gerekiyor: 4 ülkeden toprak alarak bağımsız bir Kürt devleti kurmak mı ve bölgede inanılmaz kan ve gözyaşının, yeni istikrarsızlıkların ve yeni savaşların olacağı bir bölge mi yoksa her bir vatandaşın eşit haklara sahip olduğu özgür bireylerin olduğu ülkeler mi? Bunlar temel tartışmalar olarak da önümüzde duruyor.\" \'ESKİDEN SİYASETTE FIRILDAKLAR VARDI\' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal programın ardından partisinin il teşkilatını ziyaret etti. Kadın kolları, gençlik kolları, merkez ilçe ve il başkanlığını ziyaret eden Ünal burada çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İl Başkanı Ziya Şahin\'i makamında ziyaret eden Ünal burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2019 yılında yapılacak olan seçimlere yönelik hazırlıkların önemine değindi. Mahir Ünal şöyle konuştu: \"Bizim 2019\'a yönelik hazırlıklarımız çok önemli. Teşkilatlarımızı şimdi yeniliyoruz. Hükümetle ilgili 180 günlük plan, 6 aylık bir çalışma yürütülüyor. Belediyelerle ilgili aynı şekilde çalışmalar yürütülüyor. Biz 2017-2018\'in ortalarında bu işleri tamamen tamamlayıp dinamik bir şekilde seçimlere gideceğiz. AK Parti artık kendi insan kaynağını oluşturuyor. Siyasette insan kaynağı çok kıymetlidir. AK Parti artık yüzde 100 kendi kimliğine, kendi ruhuna uygun, dünya ve medeniyet tasavvuruna uygun siyaset içinde bir insan kaynağı yetiştirmeye başladı. AK Parti artık Türkiye\'de siyasetin insan kaynağını yetiştiriyor. Eskiden siyasette \'fırıldak\' diye tanımlanan isimler olurdu. Bunlar bir gün orada bir gün burada olurlardı. O partiden o partiye geçerlerdi. Hala gezenler de var. Geziyorlar hâlâ böyle yüzergezer. AK Parti rafine bir şekilde kendi insan kaynağını siyasette oluşturuyor.\"