(Görüntülü Haber) Ak Partili Ünal: Çok tehlikeli bir dil kullanıyorlar (2)

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÜNAL\'DAN ENSEST TEPKİSİ



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Aksu İlçe Teşkilatı Kongresi\'nin ardından Serik ilçe kongresine de katıldı. Belediye Toplantı Salonu\'ndaki kongreye Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoğan Enç ve Atay Uslu, Ak Parti Genel Merkezi üst düzey yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, İl Başkanı Rıza Sümer ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede, Ak Parti Samsun Milletvekili ve Antalya Koordinatörü Fuat Köktaş divan başkanlığını yaptı.



Kongrede partililere seslenen Mahir Ünal, Çin\'de bir kişi tankın önünde durdu diye dünyanın 20 yıl bu olayı konuştuğunu belirterek, \"Ama 15 Temmuz\'da bu millet çıplak elleriyle asker kıyafeti giymiş teröristleri bırakın tankları, uçaklara, helikopterlere meydan okudu. Ama dünya bunu görmüyor. Dünya buna tanıklık etmemiştir\" dedi.



15 Temmuz\'da vatanı çıplak elleriyle kurtaran milletin hiçbir yeri yağmalamadığını, büyük bir ahlak ve erdemle direniş gösterdiğini anlatan Ünal, \"Şimdi bu utanmazlar kalkıp diyorlar ki, çok afedersiniz, \'efendim bu toplumun yüzde 40\'ı ensesttir.\' Hadi oradan ahlaksız adam, sen kendi ahlaksızlığını meşrulaştırmak için bu aziz millete iftira atıyorsun. Bu aziz millet erdemlidir, ferasetlidir, büyüğünü, küçüğünü, ahlakını, erdemini bilir. Dolayısıyla bu millete iftira etmesinler. Bir araştırmadaki akraba evliliklerinin yüzdesini utanmadan kendi köşelerinde ensest olarak yazanlar bu milletin tarihine, kültürüne, inancına, değerlerine saygı duymayanlardır\" diye konuştu.



\'ALMAN ÇOCUKLARIN YÜZDE 36\'SI ERDOĞAN\'I ALMAN CUMHURBAŞKANI ZANNEDİYOR\'



Almanya\'daki seçim sürecinden de bahseden Mahir Ünal, Angela Merkel ve Martin Schulz\'un seçim çalışmalarında Erdoğan\'la yatıp Erdoğan\'la kalktıklarını kaydetti. Mahir Ünal, “Sanki seçimin taraflarından birisi de Recep Tayyip Erdoğan. Merkel alıyor, Schulz\'a bırakıyor, Schulz bırakıyor, Merkel başlıyor konuşmaya. Yapılan bir araştırmaya göre Almanya\'daki çocukların yüzde 36\'sı Recep Tayyip Erdoğan\'ı Almanya Cumhurbaşkanı zannediyor\" dedi.



16 Nisan\'daki referandumda Almanya devlet televizyonunun Türkçe yayınla \'hayır\' kampanyası yaptığını anlatan Ünal, \"Senin derdin ne? Sonra cumhurbaşkanımız kalkıp, \'Ben Almanya\'da yaşayan vatandaşlarımdan Türkiye karşıtı, Türkiye düşmanı olan siyasetçilere oy vermemelerini istiyorum\' dediğinde kıyameti koparıyorlar. Sen benim işlerime karışacaksın, ben seninle ilgili bir şey söylediğimde kıyameti koparacaksın. O eski Türkiye yok artık, o eski Türkiye\'yi unutun. Kendi ayakları üzerinde duran bir Türkiye var artık. O yüzden bu kadar çok düşmanlık\" şeklinde konuştu.



\'ANAYASA 138\'İ İHALDİR\'



\"Hadi Almanya\'yı, Merkel\'i, Shutz\'u anladık bu anamuhalefet partisine ne oluyor\" diye konuşmasına devam eden Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP\'yi de eleştirdi. Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:



\"Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki; \'Gerçek darbeciler yargılanmıyor.\' Gerçek darbeciler 15 Temmuz gecesi suçüstü yakalandılar ve şu anda Türk yargısına hesap veriyor. MİT gerekli çözümlemeleri yaptı ve mahkeme tarafından \'ByLock\' kullanımının bir terör örgütü üyeliğinin kesin delili olduğu belirlendi. Bylock kullanıcılarının bürokrasiden temizlenmesiyle mücadele devam ediyor. Yargıdakiler zaten 2014 HSYK seçimlerinde deşifre olmuşlardı. Orduda deşifre oldular ve şu anda Türk mahkemelerine hesap veriyorlar. CHP ne diyor; \'Devlet çöktü, hukuk yok, adalet yok, hakim ve savcılar iktidardan talimat alıyor.\' Yahu bu yargı FETÖ\'den temizlenmeden önce ve bu FETÖ\'cüler yargılarken, abilerden talimat alırken böyle söylemiyordun. Şimdi yargı FETÖ\'cülerden temizlendikten sonra mı bu yargıdan şikayet etmeye başladın? Türk yargısı FETÖ\'cülerden temizlenmiştir ve hakim ve savcılar bu milletin has evlatlarıdır. Kendi bağımsız ve tarafsız duruşlarıyla kararlarını vermektedirler. Onlarla uğraşma, onlarla uğraşmanın sebebini biliyoruz. İçeri konuşmuyor, dışarıya konuşuyor. Yarın bu davalar sonuçlandığında, bu FETÖ\'cüler AİHM\'e gittiğinde, bugünkü bu anamuhalefetin yaptığı açıklamalar, davaların bozulması için bir delil niteliğinde olacak.\"



Bunun bu milletin onurlu hakim ve savcılarına açık bir iftira olduğunu kaydeden Mahir Ünal, bunun aynı zamanda Anayasa\'nın 138\'nci maddesini ihlal olduğunu kaydetti.



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)