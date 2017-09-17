(Görüntülü Haber) AK Partili Ünal: 1960 yılında darbelerin anasını ve karmasını başlattılar

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 1960 darbesinin, darbelerin anası ve karması olduğunu belirterek, \"Öyle kötü gelenek başlattılar, öyle demokrasi ihaneti gerçekleştirdiler ki maalesef bu süreç devam etti\" dedi. AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı 6\'ncı Olağan Kongeresi, Pineta Otel\'de başladı. Beyaz ve turuncu olmak üzere iki listenin yarıştığı kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AK Parti Muğla milletvekilleri Nihat Öztürk ve Hasan Özyer, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve yaklaşık bin partili katıldı. Kongrede konuşan AK Parti Muğla il Başkanı Kadem Mete, \"Hepimizin bir, diri ve dik olma zamanıdır. Kongrelerimiz sonucunda seçim çalışmalarımızı kaldığımız yerden devam edeceğiz\" dedi. Yaptıkları yatırımların halka anlatılamadığını öne süren AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk de \"Muğla ve ilçelerinde halkımız için birçok projeyi hayata geçirdik. Hastaneler, yollar, hatta belediyelerin çöplerini koyması için yer tahsislerini bile yaptık. Halkımıza hizmet için yarış halindeyiz. Bu hizmet yarışımızı halkımıza sosyal medya ve yayın kuruluşları ile anlatmak zorundayız. Muğla\'ya milyonlarla ifade edilen hizmeti getirirken partili arkadaşlarımın özverili içinde çalışarak ilçe belediyeleri almalarını istiyorum\" dedi. Verdikleri mücadelenin herhangibi bir mücadele değil milletin kararını var etme ve hükümdar kılma mücadelesi olduğunu vurgulayan Mahir Ünal, şunları söyledi: \"Bugün Adnan Menderes\'in idam edildiği gündür. Merhum Adnan Menderes\'i idam ederek aslında bu milletin iradesini astılar. Peki, Adnan Menderes\'i idam etmekle yetindiler mi? Yetinmediler. Öyle şey yaptılar ki merhumun ailesinden asıldığı ipin parasını istediler. Menderes, \'Yeter ,söz de karar da milletindir\' dediği için idam edildi. \'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert konuşuyor\' diyorlar. Adnan Menderes, nazik konuşuyordu. Mesele nazik veya sert konuşma değil bu milletin iradesinin karşısında duran düşman bir yapı var. \'Vesayet Konağı\' dediğimiz bu yapılar, \'Milletin iradesini ve seçimini tanımam, ben karar veririm, benim dediğim olur\' diyor. Bunlara karşı mücadele verirken millet adına konuşuyorsanız dimdik, elif ve Recep Tayyip Erdoğan gibi olmalısınız. 1957 ve 1958 yıllarında Adnan Menderes için bugün atılan aynı iftiralar atıldı. Yalan haberler radyolarda sürekli tekrarlandı. Adnan Menderes, \'Bu haberler, milletimizi aldatmak için yapılan kara propagandalar\' diyordu. Ama \'kim dinliyor\' ve idam edildi. 1960 darbesi, darbelerin anası ve karmasıdır. Öyle kötü gelenek başlattılar, öyle demokrasi ihaneti gerçekleştirdiler ki maalesef bu süreç devam etti.\" \'DARBECİ VE CUNTACILAR SES ÇIKARMIYORLAR\' \"Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan için \'Diktatör\' diyorlar\" diyen Ünal, şöyle devam etti: \"Siz, bunların darbeci ve cuntacılara hiç \'Diktatör\' dediğini duydunuz mu? Darbeci ve cuntacılara hiç ses çıkardığını duydunuz mu? Bu ülkede 12 Eylül darbesinde 650 bin kişi sistematik işkenceden geçtiğinde seslerinin çıktığını duydunuz mu? Bugün Tayyip Erdoğan\'ı baskıcılıkla suçlayanları o gün darbe olduğun da köşelerinde ve haberlerinde yazdıkları yazıları hatırlayın. Adnan Menderes ve Turgut Özal bize kim olduğumuzu söyler. AK Parti olarak partilerden bir parti değiliz. Biz, bir millet hareketiyiz. Millet hareketi olarak, milletin içinden gelenler olarak masanın diğer tarafında oturan değiliz. Milletin hassasiyeti, değerleri, özünü ve davasını dava edinmiş derdine dava edinmişiz. Hepimiz elif, dik ve diri olmalıyız.\" Ünal, konuşması ardından partililerle vedalaşarak kongereden ayrıldı. Ak listeden AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen ve turuncu listeden AK Parti Marmaris eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muzaffer Aravi için delegeler sandıkta oy kullanmaya başladı.