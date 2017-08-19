(Görüntülü Haber) Ak Partili Şahin: Kurucu değerlerimizde bir zayıflama olmuşsa bunu tamir etmek en önemli görevdir

Bülent DİKTEPE/EFLANİ(Karabük),(DHA) - AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, \'\'Eğer kurucu değerlerimizde bir zayıflama olmuşsa bunu bir an önce tamir ederek 2001 ruhunu yeniden daha canlı bir şekilde ortaya koymak Ak Parti ve Ak Parti kadrolarının en önemli görevidir\'\'dedi. Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, partisinin Eflani İlçe Teşkilatının 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katıldı. İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen kongrede partililere hitap eden Şahin, AK Parti\'nin gücünü vatandaştan aldığını, çok badireler atlatarak bugünlere geldiğini söyledi. Şahin, siyasette güven ve istikrarın çok önemli olduğunu belirterek şöyle dedi: \"AK Parti 16 yıl önce kurulmamış olsaydı, 15 yıl önce de iktidara gelmemiş olsaydı, şu anda Türkiye\'nin başında 65\'inci hükümet mi olurdu, yoksa 100\'üncü hükümet mi olurdu? Kesinlikle 100\'üncü hükümet olurdu. Çünkü AK Parti\'den önce Türkiye\'de hükümetlerin ortalama ömrü 16 aydır. AK Parti kuruluşuyla ve iktidara gelişiyle ve sürekli tek başına iktidar oluşuyla Türkiye\'de siyasi istikrarı adeta kalıcı hale getirmiştir. Anayasa değişikliğinin kabulü ile artık kim kimle koalisyon kuracak, kurulacak mı kurulmayacak mı? Hepsi tarih oldu. Milletimiz kabul etti, artık bundan sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçiminden sonra artık siz sadece Cumhurbaşkanını seçmeyeceksiniz, Cumhurbaşkanıyla birlikte hükümeti de seçmiş olacaksınız. Artık mecliste güven oyu almıştı almamıştı bu tartışmalarda olmayacak. Siyasi istikrar artık Türkiye\'de anayasal güvenceye kavuşmuş oluyor. AK Parti kurulmamış olsaydı, siyasi istikrasızlık devam ediyor olacaktı ve şu anda belkide \'100\'üncü hükümet kimler arasında kurulacak\' diye konuşuluyor olacaktı. Eğer kurucu değerlerimzde bir zayıflama olmuşsa bunu bir an önce tamir ederek 2001 ruhunu yeniden daha canlı bir şekilde ortaya koymak Ak Parti ve Ak Parti kadrolarının en önemli görevidir.\'\'