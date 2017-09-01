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Politika

(Görüntülü Haber) Ak Partili Şahin: Kurban kanının aktığı, insan kanının akmadığı günler istiyoruz

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, insan kanının aktığı bir coğrafyada bulunduklarını belirterek, "Şu mübarek günler, kurban kanının aktığı, insan kanının akmadığı günler istiyor

01 Eylül 2017 22:20

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, insan kanının aktığı bir coğrafyada bulunduklarını belirterek, \"Şu mübarek günler, kurban kanının aktığı, insan kanının akmadığı günler istiyor. Bunu başarmak, sağlamak müslümanların görevidir\" dedi.

Şahin, partisinin Safranbolu İl Başkanlığı\'nın bayramlaşma programında konuştu. Şahin, kurban kanından ziyade insan kanının aktığı bir İslam coğrafyasında bulunduklarını söyledi. Bunun sorumlusunun halkı müslüman olan yöneticiler olduğunu ifade eden Şahin şöyle konuştu:

\"Şu mübarek günler, kurban kanının aktığı, insan kanının akmadığı günler istiyor. Bunu başarmak, sağlamak müslümanların görevidir. En azından bunun görevimiz olduğunu idrak edebilmek bile bir adımdır. Bunu sağlayabilmek için adımlar atmak bile önemli bir başarıdır. Hemen gerçekleşmeyebilir. Ama umutsuz olmayalım. İnşallah bir gün gelecek. Görürmüyüz görmezmiyiz mesele değil. Başta Türkiye olmak üzere bir takım ülkelerde bütün bu zulümler karşısında sessiz kalmama şuurunun gittikçe gelişmekte olduğunu görüyorum. Tüm gözler de Türkiye\'de. Türkiye\'nin öncelik yapması isteniyor. Çünkü bizim tarihi bir sorumluluğumuz, misyonumuz var. Osmanlı bu görevi yıllardır yaptı. Dolayısıyla Osmanlının devamı olarak gördükleri Türkiye Cumhuriyeti devletinden diğer ülkelerde yaşayan müslümanlar bu sorumluluğu, bu görevi şimdi bekliyorlar. İnşallah bütün bu yaşanan sıkıntılar, zulümler, acılar müslümanların uyanışına, silkilinişine, dirilişine vesile olur. Bunu temenni ediyoruz.\"

İstanbul\'da Kadıköy Belediyesi tarafından hazırlanan, \'30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun\', ve \'Kurban Bayramınız kutlu olsun\' yazılı afişleri eleştiren Şahin, Zafer Bayramı\'nı kendisinden görüyor. Peki Kurban Bayramı\'nı niye kendinden görmüyorsun? Senin bayramın değil mi Kurban. Niye \'Zafer Bayramımız kutlu olsun\' diyorsun da, \'Kurban Bayramınız kutlu olsun\' diyorsun. \'Kurban Bayramı size aittir, bana ait değildir\' anlamı çıkar buradan. Ne kadar yanlış bir ifadedir. CHP maalesef bunu sık sık yapıyor. En çok da bu milletin değerlerine sahip CHP\'li hemşehrilerimiz üzülüyorlar bundan. Binlerce CHP\'li arkadaşımız bu afişten üzüntü duymuştur\" diye konuştu.

 

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