T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) AK Partili Miroğlu'nun oğlu, Midyat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM, DİYARBAKIR'DA TAZİYEYE KATILDI AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun Midyat ilçesinde düzenlenen oğlunun cenaze törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu i

08 Şubat 2018 01:18

BAŞBAKAN YILDIRIM, DİYARBAKIR\'DA TAZİYEYE KATILDI

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu\'nun Midyat ilçesinde düzenlenen oğlunun cenaze törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte, daha sonra helikopterle Diyarbakır\'a geçti. Önceki gün hayatını kaybeden din adamı ve kanaat liderlerinden Molla Hüseyin Elçi için merkez Bağlar ilçesindeki, Kulp Hevedan Demirli Köyü yas evindeki taziyesine katıldı. Taziye evi önünde mollalar tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, taziye evinde yaklaşık 30 dakika kaldı. Basına kapalı gerçekleşen taziyeden sonra Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, valilik binasına geçti. Valilik binasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BAŞBAKAN YILDIRIM DİYARBAKIR TAZİYEYE KATILDI AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu MidyatBaşbakan Binali Yıldırım Başbakan Yardımcısı HakanBakanı Süleyman SoyluDiyarbakırMolla Hüseyin ElçiBağlarKulp Hevedan Demirli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24