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(Görüntülü Haber) AK Partili Karacan: Bizim kimsenin sınırlarında gözümüz yok

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kim

30 Ocak 2018 23:29

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kimsenin sınırlarında gözü olmadığını belirterek, “Ama kimsenin de bizim sınırlarımıza göz dikmeye haddi de, hakkı da değil” dedi. Balıkesir’deki temaslarının ardından Çanakkale’ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, ilk olarak Valisi Orhan Tavlı ile bir araya geldi. karacan, Vali Orhan Tavlı\'dan Çanakkale ile ilgili bilgi aldıktan sonra, AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ ile il teşkilatında partililer ile bir araya geldi. Partililer ile tek tek tokalaşan Karacan, Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini söyledi. Şu anda ülkenin başında bulunan sıkıntıları, teröristlerin ülkeye girmesini engellemek için TSK’nın terör örgütlerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ile Afrin’de operasyonda olduğunu belirten Harun Karacan, şöyle konuştu: “Kimse şunu düşünmesin, AK Parti, AK Parti hükümeti acaba başkasının topraklarında gözü mü Var. AK Parti’nin sadece şu düşüncesi var. Oradaki yaşayan insanların, Afrin, Afrinlilerin olsun. İdlip İdliplilerin ve hak eden kendi insanların olsun. Bizim kimsenin sınırlarında gözümüz yok. Ama kimsenin de bizim sınırlarımıza göz dikmeye haddi de, hakkı da değil. Onu da milletimiz, ülkemiz de yaşayan halkımızın hiç biri de bu şekilde buna taviz vermez. Başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız olmak üzere buna da müsaade etmezler.” Karacan, konuşmasının ardından partililere, ‘Çanakkale 2019’daki Cumhurbaşkanımızın seçimlerine hazır mı?’ ve ‘Çanakkale 2019’daki Milletvekili seçimlerine hazır mı?’ diye sordu. Partililer de coşku içinde \'Evet\' cevabını verdi. Parti binasındaki program İl Başkanı Karadağ ve Genel Başkan Yardımcısı Karacan’ın karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan’ın, Çanakkale’deki temasları basına kapalı olarak bir otelde Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri buluşması ile devam etti.

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