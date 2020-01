(Görüntülü Haber) AK Partili kadınlardan Silivri'de açıklama

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 6\'sı general 9\'u firari 24 sanığın yargılandığı davayı AK Parti İstanbul Milletvekilli Tülay Kaynarca, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı İffet Polat ve AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü izledi, ardından da duruşmaya verilen arada basın açıklaması yaptı. POLAT: ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİMİZE DESTEK İÇİN BURADAYIZ Polat, \"AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanlığı olarak bugün Silivri\'de Türkiye tarihinin en kanlı darbe girişimlerinden biri olan ve milletimizin birliğine vatanımızın bütünlüğüne kast edilmeye çalışılan ama aziz milletimizin şanlı direnişiyle bastırılan 15 Temmuz darbesini düzenleyen FETÖ terör örgütü üyelerinin yargılanmasını takip şehit ve gazi ailelerimize destek için burdayız. Şu an Silivri ve Sincan başta olmak üzere FETÖ Darbe Girişiminde bulunan herkes Türkiye\"nin adaleti temine çalışan mahkemelerine hesap verecektir. Lakin \'Mehmetçik\' diyerek , \'vatan savunmasının belkemiğidir\' diyerek Anadolu insanımızın, analarımızın yemediği yedirdiği içmediği içirdiği ,her türlü fedakarlığı yaptığı ordusunun içine sızmış bu hainler Türk Mahkemelerinden önce milletimizin vicdanında mahkum olmuşlardır. Masum,elinde bir taş dahi olsa silahı olmayan 250 insanımızı şehit eden binlercesini yaralayan acımasız katillerin birer kukla olduğu ve iplerinin de yabancı güçlerin elinde olduğu aşikardır.Biz bunu darbecilerin yaşam hakkını aldıkları 250 insanın ölümü karşısında her fırsatta özgürlük ve insan hakları nutukları atan batılı insan hakları gözlemcilerinin ,politikacılarının derin sessizliğinden hatta darbecilerin yargılanma ve gözetim altında tutulma süreçlerinde yaşanan konfor eksiklerinin batılı medya ve politikacılarının Türkiye\'ye itirazlarından anlıyoruz. Biz yaşamlarının baharında şehit edilen yavrularımız ,kız ve erkek kardeşlerimizin acılarının ,gazilerimizin bir daha asla eskisi gibi olmayacak sağlıklarının bedelinin darbecilere en ağır ceza verilerek bir nebze acılarımızın hafifletilmesini umuyoruz. 15 Temmuz direnişi ikinci bir kurtuluş savaşıdır. Şehitlerimizin ,gazilerimizin ,o gece sokağa çıkarak direnen milletimizin arasında farklı etnik yapılara ve siyasi görüşlere mensup insanlar vardır. Fakat o gece bizi tüm ayrılıkları çekişmeleri farkları geride bırakarak tek millet olduğumuzu hatırlatmıştır.Biz istisnasız o gece sokağa çıkan eline bayrağını alıp yürüyen herkese bize tekrar vatanımızı bize verdikleri için müteşekkiriz\" ifadelerini kullandı. KAYNARCA: 80 MİLYONUN DAVASI AK Parti İstanbul Milletvekilli Tülay Kaynarca da Silivri ve Sincan\'da gerçekleşen bütün FETÖ darbe davalarını vatandaşlarla beraber takip ettiklerini belirterek, bu davaların 80 milyonun davası olduğunu kaydetti. Kaynarca, \"Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmak çok değerli. Gönül isterdiki burada parti ayırımı yapmadan, STK ayrımı yapmadan herkes bu davanın takipçisi olsun. Çünkü bir yıl önce yaşanan alçak ve hain girişim sonrası milletin vicdanında mahkum olan o irade, o hain ve alçaklar şimdi adliye önünde hukuk karşısında gerekli cevabı alacak\" dedi. \"DÜZENLİ OLARAK DAVAYI TAKİP EDİYORUZ\" AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü de teşkilat olarak, hergün düzenli bir şekilde davaları takip ettiklerini belirterek, \" Şehitlerimizin, gazilerimizin aileleriyle birlikte yanyana oluyor, onların acılarını kalbimizin en derininde hissediyoruz. Elimizden geldiği kadar burada bu hainleri yalanlarıyla başbaşa bırakmak istemiyoruz. Onların gözlerine bakmak için buraya geliyoruz, aileler burada demek için geliyoruz\" şeklinde konuştu.