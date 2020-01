(Görüntülü Haber) Ak Partili il genel meclis başkanına CHP'lilerden tepki

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM İl Genel Meclisi’nde CHP\'li kadın meclis üyelerine yönelik sözleriyle tepki çeken İl Genel Meclis Başkanı Ak Partili Halil İbrahim Kaya, yanlış anlaşıldığını dile getirerek, özür diledi. Çorum Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ile CHP\'liler ise yaptıkları açıklamalarla Kaya\'ya tepki gösterdi.



İl Genel Meclisi’nin Aralık ayı toplantısında Kadına Seçme ve Seçilme hakkının 83. yıldönümü nedeniyle söz alan CHP\'li Meclis Üyeleri Burçin Solmaz Polat ve Yıldız Bek’e söylediği, \"Kadınlar öldürülüyor diyorsunuz. Kim öldürüyor. Ne yapalım öldürüyorsa, polis yakalayıp, cezasını veriyor. Bu hükümetin verdiği kadın haklarını Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşundan beri hiçbir hükümet vermedi. Adam öldürüyorsa cezasını çekiyor. Erkekler öldürülmüyor mu?\" sözleri ile tepki çeken İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya açıklama yaptı. Kaya, yanlış anlaşıldığını, CHP’li meclis üyeleriyle her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde diyaloğa girdiğini belirtti. Üslubunun sert olduğunu bildiğini belirten, CHP’li meclis üyelerinden ve kamuoyundan özür dileyen Kaya, şunları söyledi:



\"Bizim kadın haklarıyla ilgili, kadına yönelik şiddetle ilgili hükümetimizin yaptıkları ortada. Hükümetimiz kadına şiddet uygulayan kişileri ayaklarına prangalar vurarak yaklaştırmıyorken, hükümetimize vicdansızca eleştirmek hiçbir vicdana sığmaz. Üslup olarak belki biraz karşılıklı tartışmadan dolayı sert bir üslup takınmış, ses tonumuz biraz yükselmiş olabilir ama, özünde ben dinimizin, atalarımızın ve hükümetimizin, ‘Kadına verdiği değerin’ hiçbir dönemde olmadığını iddia ediyorum.\"



Bu arada, İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya’ya CHP ve Çorum Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, yaptıkları basın açıklamalarıyla tepki gösterdi.



\'KADINLARIN SÖZ ALMASINA TAHAMMÜLLERİ YOK\'



CHP İl Başkanı Hasan Suvacı, beraberinde İl Genel Meclis Üyeleri Yıldız Bek, Burçin Solmaz Polat ve partililerle birlikte basın toplantısı düzenledi. CHP Merkez İlçe Meclis Üyesi Yıldız Bek, kadınların söz almasına AK Partili üyelerin tahammül edemediğini söylerek, “Bizim meclisimizde toplamda 3 kadın var. 2’si bizden, 1’isi de AK Parti’den. Onların 31 meclis üyesinden 1’i kadın, bizim 5 meclis üyemizden 2’si kadın. Asıl kaldıramadıkları budur. Kadının orada söz almasına tahammülleri yok” dedi.



CHP’li Meclis Üyesi Burçin Solmaz Polat ise, 2002 ile 2017 yılları arasında 14 bin 293 kadın cinayeti işlendiğini, bu rakamın azımsanamayacağını belirterek, “Meclis başkanı ve AK Partililer için bu durum bir istatistik. İl Genel Meclis Başkanı her konuda duyarlı olduğunu söylüyor. Kadın ölümleri konusunda da duyarlılık gösterip, öncülük edip bir basın açıklamasını yapmasını ve destek vermesini beklerdik. Başkan cinayetleri önemsizleştirmiş, ‘Hükümetimiz gerekli önlemleri alıyor’ demiştir. Bu durumu tekrar kınıyorum” diye konuştu.



\'HER TÜRLÜ ŞİDDETE KARŞIYIZ\'



Çorum Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gülhan Keleş de CHP’li meclis üyesi Burçin Solmaz Polat’ın da bir avukat olduğunu hatırlatarak, “Dün İl Genel Meclis toplantısında meslektaşımız Avukat Burçin Solmaz Polat, yaptığı açıklamalar nedeniyle sözel şiddete uğramıştır. Biz bunu sözel şiddet olarak niteliyoruz. Kimse hür düşüncelerini açıklarken, böyle bir tepkiye maruz kalamaz. Kadına yönelik şiddet, her türlü resmi ağızdan açıklanırken, konu, nasıl olur da bir kadın tarafından dile getirilirken, nasıl asılsız iddia muamelesi görür? Şiddet kimden, kime gelirse gelsin, her türlü şiddete karşı Çorum Barosu olarak mücadele edeceğiz” dedi.