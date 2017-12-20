(Görüntülü Haber) AK Parti'li Grup Başkanvekili İnceöz, HDP'li Paylan'ın üzerine yürüdü

Nursima KESKİN / ANKARA (DHA) MECLİS\'te AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İNceöz, kendisine \"Ahlaksızlık yapma\" diyen HDP Milletvekili Garo Palyan\'ın üzerine yürüdü. Meclis Genel Kurulu\'nda Maliye Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan HDP İstanbul milletvekili Garo Paylan Man Adası belgelerini hatırlatarak \"Siz Sayın Maliye Bakanı \"Nereden buldun?\" diye soracaksınız. MASAK\'ı devreye geçireceksiniz, \"Nereden buldun?\" diye soracak. Yoksa bu ülkede bu ahlaksızlıkla, bu vergi ahlaksızlıklarıyla yürüyemeyiz arkadaşlar.\" dedi. Paylan\'ın bu sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz kürsüye çıkarak \" Mecliste ahlak dersi alacağımız son kişi siz olabilirsiniz, olamazsınız; onu da özellikle belirtmek istiyorum. Son kişi bile değilsin sen bu Parlamentoda\" diye karşılık verdi. Bunun üzerine Garo Paylan İlknur İnceöz\'e \"Ahlaksızlık yapma!\" deyince AK Partili milletvekilleri Paylan\'ın sözlerine tepki gösterdi. İlknur İnceöz ise HDP sıralarına doğru Paylan\'ın üzerine yürüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine oturuma ara verildi. Araya giren milletvekilleri tartışmanın büyümesini önledi. Görüntü dökümü