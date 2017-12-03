(Görüntülü Haber) AK Parti'li Davutoğlu: New York’ta sunulan belgelerin bizim açımızdan hükmü yoktur (3)

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'BİZİM SOLCUMUZ HİÇBİR ZAMAN VATAN HAİNİ OLMAMIŞTIR' Konyalılar Federasyonu’nun İzmir’de gerçekleştirdiği 2

03 Aralık 2017 20:29

\'BİZİM SOLCUMUZ HİÇBİR ZAMAN VATAN HAİNİ OLMAMIŞTIR\' Konyalılar Federasyonu’nun İzmir’de gerçekleştirdiği 2. Konya Hemşehri Buluşması’na katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi. AK Partili Başçı, herkesin görüşüne saygı duyulması gerektiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: \"15 Temmuz’da bu millet bu halk üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Son dönemlerde bildiğiniz gibi ülkemizi kuşatıyorlar. Tüm terör örgütlerini bu ülkeye gönderiyorlar. En sağından en soluna kadar tüm terör örgütlerinin de kaynağı belli. Ama yine bu İç Anadolu Bölgesi\'nin o güçlü kudretli Konyamız ve çevresindeki bölgeler yine en sert şekilde cevap verecek kesimlerdir. Çünkü bizler konu vatan olduğu zaman her şeyi bir kenara bırakırız, canlarımızı verdik vermeye devam ederiz. Herkesin bir görüşü düşüncesi olacaktır. Herkesin görüşüne ve düşüncesine saygılı olacağız. Bu görüşler ve düşünceler bizim mozaiğimizdir. Ama konu hemşehri dernekleri olunca, bu derneklerde vakıflarda güç birliği yapmak için bir araya geleceğiz. Ocudur, bucudur demeyeceğiz. Çünkü bizim solcumuz da aşırı uçlar denen kesimlerden de olsa düşünceleri olan vatandaşlarımız hiçbir zaman vatan haini olmamıştır. Olamaz da, o en uçta bulunan vatandaşımız konu vatan olunca gider canını verir. İşte böyle bir milletiz biz.\"

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