(Görüntülü Haber) AK Parti'li Davutoğlu: New York’ta sunulan belgelerin bizim açımızdan hükmü yoktur

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA) - İZMİR’de, Konyalılar Federasyonu üyeleriyle bir araya gelen 26\'ncı Dönem Başbakanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, ABD\'de devam eden, Reza Zarrab\'ın tanık olarak ifade verdiği Hakan Atilla davasıyla ilgili konuştu. Davutoğlu, \"New York’ta, o mahkemede sunulan belgelerin 17- 25 Aralık ile irtibatı dolayısıyla bizim açımızdan hükmü yoktur. Rıza Zarrab başta olmak üzere bu ateş çemberindeki ülkenin düştüğü zor şartlarda kim kendi çıkarını düşünmüşse kim servetini artırmayı planlamışsa kim rüşvet almışsa kim haksız kazanç peşinde olmuş ve elde etmişse onlardan da hesap sorulmalıdır. Mücadele yürütürken eğer Türkiye’de yanlış bazı işler, olmuşsa bu yanlışın hesap verilme makamı da New York değil; Ankara’dır. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleridir\" dedi. AK Parti Konya Milletvekili Davutoğlu, Konyalılar Federasyonu tarafından Buca Atlı Spor Kulübü\'nde düzenlenen 2\'nci Konya Hemşehri Buluşması\'na katıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican’ın da yer aldığı buluşmada Konyalı hemşehrileriyle bir araya gelen Davutoğlu, Atlı Spor Merkezi\'ni gezdi. Atlara yem veren Davutoğlu, \"Küçük kızım ve ben de iyi biniciyizdir\" dedi. Davutoğlu, ABD\'nin New York kentinde devam eden Hakan Atilla davasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. \'İzzeti ve adaleti olmayan bir devletin yaşama şansı yoktur\' diyen Davutoğlu, şöyle devam etti: \"Bugünlerde, ciddi sınamalarla karşı karşıyayız. Bugünlerde ülkemize, devletimize, vatanımıza dönük farklı kuşatma faaliyetinin farkında olmamız lazım. New York’ta bir Türkiye Cumhuriyeti ve yöneticilerini de izam etmeye çalışan bir mahkeme görülüyor. Bir kere, şunun bilinmesini ve bütün dünya tarafından ve zihinlerden çıkarılmamasını isteriz. Devletimiz, izzet temeli üzerine kurulmuştur. Devletimizin izzetine kim el uzatırsa 80 milyon, tek yürek olarak çelik bir sur gibi oluruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin izzeti, bağımsızlığı ve egemenliği ile inşa edilmiştir. Biz, onun için Selçuklu’da Moğollara ve haçlılara karşı, Osmanlı’da yedi düvele karşı, İstiklal Harbi\'nde ‘Ya istiklal ya ölüm’ dedik. Kimse, bizi böyle bir tercihle karşı karşıya bırakmasın. Yine deriz ki \'Ya istiklal ya ölüm\'.\" \'KONYA MERKEZSE İZMİR UFUKTUR\' Konya ile İzmir arasında farklı bir ilişki bulunduğunu, İzmir’in, gönüllerinin diğer yarısı olduğunu vurgulayan Davutoğlu, \"Konya, merkezse İzmir, ufuktur. İzmir, penceredir. Dünyaya açılan kapıdır. Anadolu’ya girenler, İzmir’e doğru yürümüşlerdir; bizim medeniyetimizi taşımak için. Bir merkezden bir ufka yürümüştür Konya-İzmir ilişkisi. İzmir’in tarihimizde oynadığı rol, Konya ile bütündür. Bazı kısır ve kıt görüşlülerin Konya ve İzmir’i iki farklı ideoloji gibi görme anlayışının karşısında İzmir’de yaşan Konyalıların asli görevi, ‘Konya ve İzmir hiçbir zaman ve hiçbir şartta ayrılmayacaktır’ demektir. İzmir’deki Konyalı temsilciler, İzmir ve Konya arasındaki bu manevi ve tarihi bağı mutlaka yaşatacaktır\" diye konuştu. AK Parti Konya Milletvekili Davutoğlu, toplantının ardından hemşehrileriyle fotoğraf çektirdi.