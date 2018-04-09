(Görüntülü Haber) AK Parti'den Türkbeleni eleştirilerine tepki

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz, Büyükşehir Belediyesi\'nin Türkbeleni Kent Parkı projesinde ağaçların kesildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Manavgat\'ta yapılan Türkbeleni Kent Parkı projesinde ağaçların kesildiği iddiasına karşılık Ak Parti ilçe başkanlığı tarafından yapay şelale önünde basın açıklaması yapıldı. Etkinliğe Ak Parti Milletvekili İbrahim Aydın, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Öz, Ak Partili belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri ve vatandaş katıldı. Milletvekili İbrahim Aydın, Türkbeleni\'nde ormanlık alanın 2013 yılında çıkan yangınla büyük zarar gördüğünü belirterek, kendilerinin talep etmesiyle Büyükşehir Belediyesi\'nin Türkbeleni\'ne büyük bir proje yaptığını ve çalışmalara başladığını aktardı. Türkbeleni Kent Parkı projesinin Antalya Büyükşehir Belediye meclisinde yapılan toplantıda oybirliğiyle kabul edildiğini ve projenin temelinin hep beraber atıldığını anlatan Aydın, Biz burada hep beraberdik. Belediye Başkanımız Şükrü Sözen de buradaydı ve övgüler yağdırmıştı. Ne oldu da şimdi \'Karşıyız, istemezük\' durumuna geldi. Ona anlam veremiyorum. Burası çok önemli bir yer ve buraya çok güzel proje yapılıyor dedi. Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Öz de \'Ağaç kesildi\' diye projenin eleştirildiğini kaydederek, Türkbeleni projesinin Manavgat\'ın marka değerine katkı yapacağını anlattı. Hasan Öz, Manavgat\'taki sivil toplum kuruluşları, Türkbeleni\'nde toplanacak. Manavgat\'taki sivil toplum kuruluşlarına mesire alanı ana girişindeki sosyal tesis binasında yer verilecek. STK\'lar alana canlılık getirecek. Bugün proje daha tamamlanmadan bizi eleştirenler, proje tamamlandığında faydalanmak için birbirleriyle yarışacak. Biz bu tür eleştirileri daha önce de gördük ve yaşadık. Sonuçta hep bizi eleştirenler projelerin tamamlanmasıyla birlikte nimetlerinden ilk faydalananlar oldu. Bizim bununla ilgili asla bir şikayetimiz olamaz. Bizler tüm Antalya\'da olduğu gibi Manavgat\'ımıza da böylesine güzel yeşilin korunduğu bir proje kazandırmanın mutluluğunu yaşarız diye konuştu. Projeyle ilgili \'Ağaçlar kesildi\' iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Hasan Öz, şöyle dedi Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat\'a Türkbeleni Projesi\'yle 350 dönümlük dev bir kent parkı kazandırıyor. Mevcut ağaçların tamamen korunduğu alana 2 bin 500 yeni ağaç dikilerek, Türkbeleni daha da yeşil hale getirecek. Çevreci proje, ilçeye nefes aldıracak ayrıca yemyeşil doğasıyla çekim merkezi olacak. Büyükşehir Belediye şirketi ANTEPE AŞ tarafından 30 milyon 400 bin TL\'lik yatırım bedeliyle hayata geçirilen Manavgat Türkbeleni Projesi\'nde çalışmalar hızla devam ediyor.