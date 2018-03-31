(Görüntülü Haber) AK Parti Şişli'den Ermeni Cemaati'ne Paskalya öncesi oruç yemeği

Mehmet İlkay ÖZER/İstanbul,(DHA)- AK PARTİ Şişli Teşkilatı, Şişli\'de yaşayan Ermeni vatandaşlar için 40 gün süren kutsal diriliş bayramına hazırlık olarak kabul edilen Büyük Oruç (Medh Bahk) dönemi dolayısıyla bir program düzenledi.





Gayrettepe bir otel\'de düzenlenen programa AK Parti İstanbul Milletvekileri Markar Esayan ve Ahmet Hamdi Çamlı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday, İstanbul Ermenileri Ruhani Lideri Levon Zekiyan, İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan, Ermeni Protestan Kilisesi Ruhani Başkanı Kirkor Ağababaoğlu, Şişli Müftüsü Mustafa Bilgiç, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür ile Ermeni Cemaatinin önde gelen isimleri, kilise, STK ve spor kulüpleri temsilcileri katıldı. Programda Ermeni cemaatinin tuttuğu oruç dolasıyla hayvansal gıda içermeyen bir menü hazırlandı.





\"GEÇMİŞİMİZDEN EMANET ALDIĞIMIZ İNSANİ DEĞERLERİ KORUMAK VE YAŞATMAK HER BİRİMİZİN ASLİ SORUMLULUĞUDUR\"



Programda bir konuşma yapan AK Parti Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday, \"Yüzyıllardan beri bu topraklar farklı dinlere, farklı inançlara, farklı kültürlere ev sahipliği yapmış ve bu toprakların evlatları bunu bir övünç vesilesi kabul etmişlerdir. Bizler din, dil, ırk, mezhep ve meşrep ayırt etmeksizin bugün bir arada olabiliyoruz. Aynı gökyüzü altında ve bu kadim topraklar üzerinde huzur içinde yaşayabiliyoruz. Bundan daha büyük mutluluk vesilesi olamaz. Geçmişimizden emanet aldığımız bu insani değerleri korumak ve yaşatmak her birimizin asli sorumluluğudur. Bu aynı zamanda bir zarurettir. Bu kadim topraklarda ilmek ilmek işlenen bu sevgi, saygı ve hoşgörü iklimini yaşatmak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak durumundayız\" dedi.





\"DİNİ BAYRAMLAR BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE YAŞAMAYA ÇAĞRIDIR\"



İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ise konuşmasında, \"Dini bayramlar aslında sevgiyle kucaklaşmaya, birlik ve beraberlik içinde yaşamaya çağrıdır. Bugünlerde dünyanın bir çok yerinde gözyaşı dökülürken ve bizim Türk ordusu, askerlerimiz huzuru sağlamak için hayatlarını verirken, kanlarını dökerken biz onların sayesinde bugün huzur içinde bayramı kutlamaya çalışıyoruz. Onlara müteşekkiriz. Devletimizin önderlerine müteşekkiriz. Bu bayram, Paskalya Bayramı üç gün sonra Hamursuz Bayramı, iki ay sonra Ramazan Bayramı... Bütün bunlar bizlerin sevgi sofrası etrafında toplamaya bir çağrıdır. Burada her inanca sahip kişiler var\" ifadelerine yer verdi.