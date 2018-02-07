T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun evlat acısı (2)

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE ZİYARETİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, hastaneye gelerek, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’na taziye ziyaretinde bulundu

07 Şubat 2018 18:13

KILIÇDAROĞLU\'NDAN TAZİYE ZİYARETİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, hastaneye gelerek, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’na taziye ziyaretinde bulundu. AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ile hastane içerisinde görüşen ve başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, çıkışta yaptığı açıklamada, \"Parlamentomuzun en değerli milletvekillerinden birisi Sayın Miroğlu oğlunu kaybetti. Allah kimseye evlat acısı vermesin. En zor acılardan birisidir. Kendisine ailesine başsağlığı dileklerimizi ilettik Allah rahmet eylesin\" dedi. BOZDAĞ VE KAYA DA TAZİYE ZİYARETİNE GELDİ Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da hastaneye gelerek acılı aileye başsağlığı diledi. Miroğlu ile görüşen Bozdağ, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Hepimizin başı sağ olsun. Bugün Mardin Milletvekilimiz Sayın Orhan Miroğlu\'nun değerli evladı hastanede tedavi görürken hakkın rahmetine kavuştu. Biz rahmetliye Allahtan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Sayın milletvekilimize ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz\" diye konuştu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da hastaneye gelerek acılı aileye başsağlığı ve taziye dileğinde bulundu. Acılı Miroğlu Ailesi’ni vefat haberinin ardından hastanede çok sayıda milletvekili ve sivil toplum kuruluşu başkan ve üyeleri ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu. BAŞBAKAN YILDIRIM, CENAZE NAMAZI İÇİN MARDİN’E GİTTİ Bu arada Başbakan Binali Yıldırım da Zerdeşt Miroğlu’nun ikindi namazı kılınacak cenaze namazına katılmak üzere Mardin’e gitti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇDAROĞLU TAZİYE ZİYARETİ CHP Genel Başkanı Kemal KılıdaroğluAK Parti Mardin Milletvekili Orhan MiroğlunaAK Parti Mardin Milletvekili Orhan MiroğluKılıçdaroğluSayın MiroğluAllahEnKendisineBOZDAĞ VE KAYA DA TAZİYE

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24