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(Görüntülü Haber) AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk’ün acı günü

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk’ün annesi 79 yaşındaki Fadime Öztürk’ün annesi hayatını kaybetti

12 Ekim 2017 20:33

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk’ün annesi 79 yaşındaki Fadime Öztürk’ün annesi hayatını kaybetti.

Kırakkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde rahatsızlığı nedeniyle tedavi altındayken yaşamını yitiren 79 yaşındaki Fadime Öztürk için Kırıkkale Nur Camiin’deki öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına eski Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı ve Van Milletvekili Beşir Atalay, KİT Komisyonu Başkanı Uğur Aydemir, AK Partili milletvekilleri Selçuk Özdağ, Fevzi Şanverdi, Tamer Dağlı, Oktay Çanak, Ramazan Can, Mehmet Demir, Orman ve Su işleri Bakan Yardımcısı Harun Tükekci, Genel Başkan Yardımcısı Harun Karaca, Vali Yardımcısı Osman Aktaş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, eski milletvekili Oğuzkaan Köksal, il müdürleri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Fadime Öztürk Keskin İlçesi Aşağışıh Köyünde toprağa verildi.

 

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