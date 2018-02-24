(Görüntülü Haber) AK Parti İzmir'de teşkilat gençler ve kadınlara emanet edilecek

Nevra UÇKAÇ -Mücahit BEKTAŞ İZMİR, (DHA) AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, kongre döneminde parti teşkilatında yüzde 70 yenilenme yaşanacağını söyleyerek, 25-35 yaş arası siyasete girmemiş gençler ile kadınlara öncelik vereceklerini belirtti. Partideki ilçe başkanlarının belediye başkanı adayı olmak için bir engellerinin bulunmadığını ifade eden Şengül, Önce teşkilatları değiştireceğiz, sonra İzmir\'i değiştireceğiz diye konuştu. İzmir\'de 15 Şubat Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Ankara\'ya davetiyle ikinci dönem il başkanlığı görevine başlayan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada partisinin kongre sürecinden yerel yönetimle sürdürecekleri muhalefet ilişkilerine dair bilgilendirmede bulundu. İl Başkanı Şengül, İzmir\'de 11 ilçe başkanıyla yola devam etmeyi planladıklarını söyleyerek, AK Parti\'nin 6\'ncı olağan kongre süreci birçok ilde yürütülüyor. En son atama İzmir\'e oldu. İlçe kongrelerinde delege seçimleri yapıldı fakat kongreler beklemeye alınmıştı. Atamayla birlikte ilçe başkanlarımızla değerlendirme yaptık. Milletvekili arkadaşlarla görüştük. Bundan sonraki süreçte hangi ilçe başkanlarıyla yolumuza devam edeceğimize karar verdik. Yolumuza devam edeceğimiz 11 ilçe başkanı için kongre takvimi 3 Mart\'ta başlıyor. Diğer ilçelerle ilgili değerlendirme yapılacak. 5 koordinatör arkadaşımız gelecek. 19 ilçede 2 günde önümüzdeki hafta perşembe ve cuma günü geniş çaplı mülakat yapılıp son değerlendirmeler yapıldıktan sonra ilçe başkanlarımızı belirleyeceğiz dedi. YENİ KADROLAR OLUŞACAK İlçe başkanlarının değişiminde eski milletvekillerinin görüşünü alacaklarını kaydeden Şengül, mevcut ilçe başkanı, eski ilçe başkanı, belediye meclis üyeleri, gençlik, kadın kolları temsilcileri, sivil toplum örgütleri ile yapacakları geniş araştırma sonucu isimlerin belirleneceğini dile getirdi. Genel merkezle son görüşmenin ardından yeni görev alacak kişilerin seçileceğini dile getiren Şengül, 19 ilçede hepsi değişecek diye bir şey yok. Büyük bir çoğunluğu değişecek ama içlerinde 3-4 tane kalabilir. Bazı ilçe başkanlarımızla kongreye gidilecek, orada devir teslim olacak. Önümüzde bir süreç var. Tüm siyasi partiler 2019 seçimlerine hazırlanıyor. Teşkilatlarımız bu sürece önem arz ediyor. 2002\'den bugüne kadar gelip görev yapmış, daha sonra görevden alınmış, bir şekilde dışarıda kalmış herkesle bir şekilde görüşme yapacağız. Yeni kadrolarımızı oluşturacağız diye konuştu. YÜZDE 70 YENİLENME AK Parti\'nin her kongre dönemlerinde yüzde 70 yenilenme yaşadığını ifade eden Aydın Şengül, siyasetin okulunun parti teşkilatları olduğunu vurguladı. Başkan adaylarını yetiştirmek için ilçelere talimat verdiğini anlatan Şengül şunları söyledi 25-35 yaş arası genç, siyasete girmemiş, vizyon sahibi kardeşlerimizi teşkilatlarımıza kazandırmalıyız. İlçe başkanları seçerken hedefim olabildiğinde bayan yapabilmektir. Tüm İzmir\'e duyuruyorum. Siyasete girmek isteyen genç kardeşlerimiz, bayan kardeşlerimiz, internet ortamından, CV\'leri ile birebir başvurabilir. Aralarından geleceğin siyasetçileri çıkabilir. Maalesef siyaset kendi içinde kurulduğu anda bir kısır döngüye girip, belli insanlar belki farkında olmadan kendi kişisel ikballerini korumak istiyor. Önümüzdeki süreçte il yönetiminde, görevi bıraktığımda il başkanlığını yapacak 10 arkadaşımızın olmasını istiyorum. Önceliğimiz kongre sürecini tamamlamak. 3 Mart\'ta başlayıp 15 Nisan\'da bitirmeyi düşünüyoruz. Nisan sonuna kadar il kongremizi yapıp seçime hazır hale geleceğiz. İZMİR\'E YAKIN TAKİP İzmir\'e dair gündem belirleneceğini söyleyen AK Partili Şengül, İzmir\'i yakından tanıdığını ve hassasiyetlerini çok iyi bildiğini vurguladı. İzmir ile geçmişte frekans sorunu olabildiğini belirten Şengül, aynı frekansa gelmek için çalışacaklarını anlattı. Şengül, İzmir\'in çok sorunu var. Siyaseten uzakta gibi görünsek de uzaktan İzmir\'i hep takip ettik. Teşkilatıma verdiğim talimat, insanlardan oy istemek için seçim çalışması yapmayacağız. İnsanların kalplerini kazanmak için çalışacağız. Gerisi gelir zaten. İnsanların duymak istediğini söyleyerek kimseye umut vermeyeceğim. Hak eden, çaba sarf eden kişilerle yolumuza devam edeceğiz diye konuştu. ÖNCE TEŞKİLATLARI SONRA İZMİR\'İ DEĞİŞTİRECEĞİZ Mevcut görevdeki isimlerin seçimlerde aday olabileceğini söyleyen Şengül, Aday olma noktasında engeller yok. İlçe başkanlarımız da seçimlerde belediye başkanı olmak için istifa edebilir. Genel merkezden alınmış bir kararımız yok. Önce teşkilatları değiştireceğiz, sonra İzmir\'i değiştireceğiz dedi. KOCAOĞLU\'NUN DOSYALARLA GELECEĞİNİ UMUYORUM Şengül, muhalefetteki üslubunu Cumhuriyet Halk Partisi\'nin tutumunun belirleyeceğini belirterek, Sert bir üslubumuzun olup olmaması onlara bağlı. Söylemlerimizin altı dolu olacak, sadece muhalefet olsun diye konuşmayacağız. Kentin varsa sorunu çözmek için uğraşacağız. Sayın Kocaoğlu ile aramızda saygı sevgide sorun yok. Beni arayıp tebrik etti ve ziyarete geleceğini söyledi. İktidar partisi olarak bizden beklentisi vardır. Dosyalarla geleceğini umuyorum. Bir, iki ay sadece gözlemleyeceğim. Kongreden sonra \'bismillah\' deyip sahaya ineceğiz dedi. İZMİR\'DE EN SON SEÇİMDEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar\'ın kent genelinde yüksek bir oy oranı yakalayacaklarına ilişkin açıklamasını da değerlendiren Şengül şöyle konuştu Yıldırım Bey\'in kendisini yakından tanıyoruz. Kısa bir süre de olsa beraber çalışma imkanımız oldu. Kendilerine başarılar diliyorum. Hangi ilçede ne kadar öndeler bilmiyorum. Kendi tabanlarını motive etmek için bu tür açıklamalar yapıyor olabilir. Biz gerçekçi olmayan, elimizde olmayan verileri sunmayacağız. Şu an İzmir\'de bir çalışma yapıyoruz. En son seçimden daha iyi durumdayız. Belediyelerimizle ilgili araştırmalar yapıyoruz.