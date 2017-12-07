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(Görüntülü Haber) Ak Parti İzmir Teşkilatı'ndan ABD'nin Kudüs kararına tepki

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir İl Başkanlığı, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından bir basın açıklaması yaptı

07 Aralık 2017 11:19

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir İl Başkanlığı, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasının ardından bir basın açıklaması yaptı. Kararı kınadıklarını belirten İl Başkanı Bülent Delican, \"İsrail\'in ben yaptım oldu mantığıyla, bir devşirme devlet olarak o topraklarda hak iddia etmesi bizim için kabul edilebilir bir durum değildir.\" dedi. Ak Parti İzmir İl Başkanlığı, ilçe başkanlarının da katılımıyla Konak\'taki tarihi Saat Kulesi\'nin önünde bir araya gelerek, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması kararını kınadı. Ak Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, ABD Başkanı Trump\'ın yapmış olduğu açıklamayı talihsizlik olarak değerlendirdi. Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak tanınması kararını şiddetle kınamak toplandıklarını belirten Delican, şunları söyledi: \"Genel Başkanımız, sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, asla kabul edilemez olan bu durumu şiddetle kınıyoruz. Kudüs, Harem-i Şerif olarak, bizim inancımızda ilk kıblemiz olarak büyük öneme sahiptir. Üç Semavi dinin yüzlerce yıl, binlerce yıl başkentliğini yapmış, bizim atalarımızın huzur içerisinde 700 yıl hüküm sürmüş olduğu dönemde hiçbir zaman ötekileştirme ve kan dökme görmemiştir. Batı\'nın o hain planlarıyla, Haçlı seferleriyle başlayan o zihniyetiyle, jandarmaları İsrail\'e teslim edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, 1947 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kesinlikle İsrail\'in işgalini kabul etmediği bu toprakları tanıyarak Birleşmiş Milletler\'in kararlarını ihlal etmiştir. 1967 yılında Doğu Kudüs\'ün işgaliyle başlayan süreçte, İsrail\'in ben yaptım oldu mantığıyla, bir devşirme devlet olarak o topraklarda hak iddia etmesi bizim için kabul edilebilir bir şey değildir.\" Müslümanların, Hıristiyanların ve Yahudilerin huzur ve barış içerisinde yaşadığı topraklarda kan istemediklerini belirten Delican, \"ABD, 11 Eylül\'deki gibi bir şeyleri bahane edip Orta Doğu\'yu nasıl kan gölüne çevirdiyse, burada da Kudüs\'ü tanıyarak acaba hangi hain planı devreye sokmak istemektedir?\" dedi.

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