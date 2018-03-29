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Politika

(Görüntülü Haber) AK Parti İl Başkanı Yeni'den mitinge çağrı

Akif ÖZDEMİR-Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA) AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Adanalıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1 Nisan'da yapılacak mitinge çağırdı

29 Mart 2018 15:59

Akif ÖZDEMİR-Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA) AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Adanalıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla 1 Nisan\'da yapılacak mitinge çağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Nisan\'da Adana\'da Serinevler Spor Salonu\'nda yapılacak AK Parti Adana İl Kongresi\'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kongre öncesinde salonun yanında bulunan alanda vatandaşlara mitingde sesleneceğini anlatan AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Adanalıları mitinge davet etti. \'MİLLETİN ADAMI GELİYOR\' Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın \'milletin adamı\' olarak nitelendirilendirildiğini kaydeden Yeni, şunları kaydetti Cumhurbaşkanımız ülkemizde bu nitelendirilmeye yakışan bir şahsiyet. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın sadece kongreye katılımı olarak planlamadık. Adanalılarla kongre salonunun yanında miting planlaması yaptık. Yaklaşık 60-65 bin kişinin alabileceği bir alan planladık. Bununla ilgili gerek mahallesinden sokağından imkanları olmaması, kendi özel araçlarının olmamaması veya ulaşımla ilgili sorun yaşayacağını düşünen ve diğer ilçelerde yaşayıp da Cumhurbaşkanımızla kucaklaşmak isteyen kişileri biz miting alanına getirmeyle ilgili ciddi bir çalışma yaptık. Vatandaşlarımızı kongrenin yapılacağı salonun yanında yapılacak mitinge davet ediyoruz.

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