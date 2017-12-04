T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: 'Benim adım, müfteri Kemal' diyecek

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Ana muhalefetin genel başkanı, konuşurken, 'Benim adım, Kemal' diyor

04 Aralık 2017 11:23

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirerek, \"Ana muhalefetin genel başkanı, konuşurken, \'Benim adım, Kemal\' diyor. Benim önerim, ismini söyleyecekse başına bir sıfat ekleyecek. \'Benim adım, müfteri Kemal\' diyecek\" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Sakarya\'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen partisinin olağan kongresine katıldı. Burada konuşan Yazıcı, ABD\'de devam eden, Reza Zarrab\'ın tanık olarak ifade verdiği Hakan Atilla davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye\'de gerçekleştirilemeyen senaryonun, New York\'ta gerçekleştirilmeye çalışıldığını savunan AK Parti\'li Yazıcı, \"Allah aşkına bunların, Türkiye için bir proje ürettiklerini, ülkenin sorunlarının çözümü için bir öneri ortaya koyduklarını, bileniniz, hatırlayanınız var mı? Siyaset, proje üretmektir, vizyon ortaya koymaktır. Şimdi de Türkiye düşmanlarının sözcülüğüne soyunmuş bir ana muhalefet. Böyle bir şey olamaz. Biri, bir yerde araçları, gereçleri, senaryoyu, sahne kostümüne varıncaya kadar Türkiye\'de gerçekleştiremediklerini New York\'ta gerçekleştirmeye çalışıyor\" diye konuştu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'na yönelik eleştirilerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, \"Ana muhalefet de kontrolsüz bir şekilde, aklına ne gelirse diliyle destek veriyor. Ana muhalefetin genel başkanı, konuşurken, diyor ya konuşuyor ve sonra \'Benim adım, Kemal\' diyor. Eksik söylüyor, bundan sonra benim önerim, ismini söyleyecekse başına bir sıfat ekleyecek. \'Benim adım, müfteri Kemal\' diyecek\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERSERDİVAN Sakarya DHAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluKemalBenimAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı Sakarya SerdivanBuradaYazıcı ABDReza ZarrabHakan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24