(Görüntülü Haber) Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık' kültür evini ziyaret etti

Murat KİBRİTOĞLU-ADANA,(DHA) ADANA\'nın Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Doğankent Kültürevinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık\'a yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yüreğir Belediyesi Kültürevlerinde üretilen elemeği göz nuru ürünlerin sergilendiği el sanatları sergisini gezen ve cam füzyon çalışmaları izleyip uygulama da yapan Çalık, ürünleri çok beğendi. Ders takviye kurslarına katılan öğrencileri ve biçki dikiş kurslarına katılanlarla sohbet eden Öznur Çalık\'a ev hanımları kendi elleriyle yaptıkları yiyecekleri ikram etti. Tarım işçilerinin çocuklarının kaldığı sınıfı da ziyarete eden Öznur Çalık çocuklarla sohbet etti. Uygulamayı çok beğendiğini söyledi. Doğankent Kültürevi spor salonunda eğitim gören tekvando da Türkiye Şampiyonu olan öğrencilerle sohbet etti. Onlara başarılar diledi. Başkan Çelikcan Öznur Çalık\'a kültürevlerinde üretilen el emeği göz nuru bir tablo hediye etti. SOSYAL HİAYATA CİDDİ KATKI SUNAN BİR PROJE AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, Sosyal belediyeciliğin en güzel örneği olan projeden dolayı Yüreğir Belediye Başkanımız Mahmut Çelikcan\'ı tebrik ediyorum. Proje ile mevsimlik tarım işçilerimizin çocuklarının eğitimine, sosyal hayatına ciddi katkılar sunan bir proje olduğunu gördüm dedi. Öznur Çalık, Yüreğir Belediyesi tarafından Doğankent Mahallesi\'ne yapılan 112 acil servis ve poliklinik hizmeti de verecek olan merkeze doktor tayin edilmesi ile de yakından ilgileneceğini söyledi. KÜLTÜREVLERİ SOSYAL VE KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜN MİMARI Yüreğir\'de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini uyguladıklarını belirten Başkan Çelikcan hizmete açılan 11 adet kültürevlerinde hedefinde insan olan bir çok sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti. Yüreğir\'de 19 bin yeni doğan bebeğin ziyaret edilip anne sütünün önemi anlatılıp çeşitli hediyeler verildiğini belirten Başkan Çelikcan Evde bakım hizmetleri ile bakıma muhtaç 9 bin ailemizi ziyaret edilerek kişisel bakım hizmetleri yapıldı. Okul öncesi öğrencilerimize kırtasiye ve giyim yardımları yapıyoruz. Hizmete açtığımız engelli koordinasyon merkezi ile engellilerimiz sosyal hayatla buluştu. Özel dizayn ettiğimiz 2 adet aracımız engelli vatandaşlarımızın hizmetinde. Hayata geçirdiğimiz sosyal ve kültürel projelerden en önemlisi Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın elinden almış olduğumuz Tarladan Okula Çocukevi projemizdir. Bu projeyi yıllardan bu yana devam ettiriyoruz diye konuştu. ÖDÜLLÜ PROJE Yüreğir Belediyesi, Doğankent Kültürevi\'nde hayata geçirdiği proje ile Tarım ürünlerinin yaygın olarak yetiştirildiği Doğankent Mahallesi\'nde, bölgede bulunan tarım işçilerinin çocuklarına okul öncesi eğitim vermek üzere sınıf açtı. Çocuklar kaldıkları çadırlardan araçla alınarak sınıflara getiriliyor, öğrencilerin, uzman görevliler eşliğinde çeşitli etkinliklere katılarak tekrar kaldıkları çadırlara bırakılıyor. Çocuklara burada kişisel bakım, gelişim, bireysel dil gelişimi, zihinde algılama, psikomotor alanlarının kullanımı ve diğer gelişimleri için eğitimler veriliyor Bunun yanı sıra düzenli sağlık kontrolleri yapılıp, giysileri de temin ediliyor.