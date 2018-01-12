(Görüntülü Haber) Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, MHP'yi ziyaret etti

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Zonguldak\'ta MHP İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti.



Zonguldak Valisi Ahmet Çınar\'ı ziyaret eden Ak Parti Genel Başkan Yardımcı Harun Karacan, ardından kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Karacan, daha sonra programında olmamasına rağmen MHP İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Özcan Ulupınar, Faruk Çaturoğlu ve il başkanı Zeki Tosun\'un da eşlik ettiği Karacan\'ı, MHP İl Başkanı Hamdi Ayan karşıladı. MHP\'yi selam vermek ve hayırlı cumalar dilemek için ziyaret ettiğini söyleyen Karacan, \"Türkiye çok farklı noktalara gidiyor. Türkiye’nin bu dönemde özellikle 15 Temmuz\'dan sonraki süreçte MHP Genel Başkanı ve mensuplarının yapmış olduğu milli mutabakat çerçevesinde biz bundan sonraki süreçlerde hep birlikte hem şehirlerimiz için hem de ülkemiz için birlik ve beraberliği için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ifade etti. Mühim olan Türkiye\'nin geleceğidir. Türkiye\'nin birliği, bölünmemesi, parçalanmamasıdır. Buradan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'ye, Zonguldak’tan selamlarımızı iletiyoruz. Türkiye\'nin inşallah bundan sonraki gelişiminde milli mutabakat çerçevesinde yol alacağına ben yürekten inanıyorum. İnşallah bundan sonra hep birlikte Türkiye\'nin kalkınması için mücadelemize devam edeceğiz\" dedi.



MHP İl Başkanı Hamdi Ayan ise Karacan\'ın programına MHP\'yi dahil etmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Ziyaretin çok önemli olduğunu ifade eden Ayan, \"MHP ve Ak Parti arasında Türkiye\'yi milli unsurların yönetmesi şeklinde gelişen hadiselerin ardından buraya gelmeleri bizler için çok sevindirici olmuştur. Kim ne derse desin Türkiye iyi yoldadır. 2018 Türkiye için bir ışık, bir aydınlanma yılı olacaktır. Özellikle böyle bir süreçte MHP olarak, bir takım saldırılara maruz kalsak da Milliyetçi Hareket Partisi\'nin Genel Başkanı başta olmak üzere, bu süreci yönetenler nasıl yürüdüğünü, ne şekil alacağını, nereye gireceğini çok iyi bilmektedir. Dikkat ederseniz MHP\'yi bugün eleştirenler geçmiş dönemlerde eleştirenlerden farklı unsurlar değildir\" diye konuştu.



CHP Parti sözcüsü Bülent Tezcan\'ın partileri hakkında söylediği sözleri eleştiren Ayan, şöyle konuştu:



\"Dükkan kapandı, satıyoruz, tabelaları indiriyoruz gibi laflar söylüyor. Madenci şehrinden, madenin başkentinden ona diyorum ki, işte Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı burada, il başkanı burada, istediğin kadar ağla, zırla bu iş böyle devam edecektir. Bu iş rayından ve yolundan çıkmayacaktır.\"



Karacan, ziyaretin ardından Ak Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti.

