(Görüntülü Haber) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: Kalifiye eleman sayısını artıracağız

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından hazırlanan Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi Projesi\'nin kapanış programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznür Çalık, \"Kalifiye eleman ve diplomalı elemanlarımızın sayısını artırıp bunların tüm ülkelerde akredite olmasını sağlayacağız\" dedi.



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği\'nce finanse edilen Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi Projesi (ESYEM) Ankara\'daki bir otelde düzenlenen programla sona erdi. Kapanış programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, AB Delegasyonu Türkiye Temsilcisi Mustafa Balcı, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile çok sayıda birlik ve federasyon başkanı katıldı. Kapanış programında konuşan TESK Genel Başkanı Palandöken, ulusal yeterlilik sisteminde daha aktif rol alabilmek amacıyla böyle bir proje yürüttüklerini belirterek, \"Proje kapsamında kişisel hizmetler sektöründe yer alan Güzellik Uzmanlığı, Kuaförlük, Ağdacı, Manikürist, Masaj Uygulayıcısı, Makyaj Uzmanı gibi mesleklerin ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme sistemi oluşturuldu, iktisadi işletme kuruldu, soru bankası geliştirildi, proje kapsamında ISO kalite standardına göre TÜRKAK\'dan akredite, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme merkezi hayata geçirildi. Ulusal yeterlilik sisteminin esnaf ve sanatkar camiasında daha iyi anlaşılabilmesi için Ankara, İstanbul ve İzmir de bilgilendirme seminerleri düzenlenerek 250\'ye yakın esnaf ve sanatkar eğitildi. Eğitimlerin ardından 100 aday mesleki yeterlilik sınavına alındı\" dedi.



\"EĞİTİM VE BELGELENDİRME SORUNU ORTADAN KALKACAK\"



ESYEM projesinin en önemli çıktısı olan belgelendirme faaliyetlerinin odalar, birlikler ve federasyonlarla işbirliği yapılarak gerçekleştirileceğini ifade eden Palandöken daha sonra şunları söyledi:



\"ESYEM Projesi ile, toplumsal ve kişisel hizmetler sektöründe kalite standartlarına dayalı bir belgelendirme sisteminin kurulması sayesinde bu alanda esnaf ve sanatkar teşkilatında yaşanan eğitim ve belgelendirme sorununun büyük ölçüde ortadan kalkması beklenmektedir. Özellikle kadın işgücünün yoğun olarak çalıştığı toplumsal ve kişisel hizmetler sektörü, yani dilimize yerleştiği şekliyle güzellik sektöründe belgesiz çalışmanın yaygın olduğu sektör temsilcileri tarafından dile getirilmektedir. Kadın işgücünün kayıtlı bir şekilde iş piyasasına katılımında önemli bir engel teşkil eden belgesizliğin önüne geçebilmek ve kadınlarımızın işgücü piyasasına katılımını hızlandırmak adına ESYEM\'i önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Toplumsal ve kişisel hizmetler sektöründe meslek standardı ve yeterliliklere dayalı bir belgelendirme sisteminin kurulması sayesinde; esnaf ve sanatkar teşkilatında eğitim ve belgelendirmede kalite güvencesi sistemi kurulmuş olacaktır.\"



\"KALİFİYE VE DİPLOMALI ELEMAN SAYISINI ARTIRACAĞIZ\"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznür Çalık ise, ESYEM projesini çok önemsediklerini ifade ederek şunları söyledi:



\"Bu projenin daha da geliştirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Hem ESYEM, hem Mesleki Yeterlilik Kurumu hem de Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü\'müzün ihdasıyla birlikte özellikle mesleklerde kalifiye eleman ve diplomalı elemanlarımızın sayısını artırıp tüm ülkelerde bunun akredite olmasını sağlayacağız. Bu vesileyle yeterlilik belgelerimizin sayılarının artması bizim içinde çok önemli.\"



Programda konuşan Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan ve AB Delegasyonu Türkiye Temsilcisi Mustafa Balcı\'da projenin önemine değindi.