(Görüntülü Haber) AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ecertaş: Türkiye’nin kaderi, Ak Parti’nin kaderiyle bir arada olacak

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, \"Eğer ki Ak Parti, güçlü olursa birlik ve beraberliğini korursa dinamizmini korursa bundan sonra Türkiye’nin kaderi de Ak Parti’nin kaderiyle bir arada olacak\" dedi. Yalova\'da Çiftlikköy İlçe Gençlik Kolları’nın 5\'inci Olağan Kongresi, Çiftlikköy Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongreye Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Ecertaş\'ın yanı sıra Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Ak Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Ak Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel ve Meclis Üyesi Murat Bektaş ile çok sayıda partili katıldı. Ak Partili Ecertaş, kongrede yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine verdiği talimatı anlattı. Ecertaş, \"\'Her gittiğiniz kongreyi kendi ilçenizin kongresini yapıyor, gibi özenle yapacaksınız. Artık bu noktada, arkadaşlara gereken önem konusunda hassasiyeti bildiriniz\' diye talimatı var. Buradaki arkadaşlarımızın yapacağı çalışma, sadece Çiftlikköy değil; bütün Yalova’yı güçlü hale getirecek. Yalova’daki güçlü Ak Parti, bölgedeki diğer iller gibi Ak Parti’ye, Cumhurbaşkanı\'mıza büyük bir destek veren yer olacak\" dedi. Ecertaş, “Eğer ki Ak Parti güçlü olursa birlik ve beraberliğini korursa dinamizmini korursa bundan sonra Türkiye’nin kaderi de AK Parti’nin kaderiyle bir arada olacak. İnşallah biz, güçlendikçe biz, büyüdükçe Türkiye güçlenecek, Türkiye büyüyecek\" diye konuştu. Öte yandan kongrede tek listeyle gençlik kolları yönetimine aday olan Serdar Kaya, oy birliğiyle yeni başkan seçildi.