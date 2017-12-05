(Görüntülü Haber) AK Parti Çorum İl Başkanı Karadağ: Nevşin Mengü’den özür diliyoruz

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da, sosyal medya üzerinden gazeteci Nevşin Mengü’ye hakaret ve cinsel içerikli mesajlar gönderen AK Parti\'li üye, istifa ettirildi. AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, \"Nevşin Mengü’den özür diliyoruz” dedi. Çorum’da işletmecilik yapan AK Parti Çorum İl Başkanlığı üyesi K.K.\'nın, gazeteci Nevşin Mengü’ye sosyal medya üzerinden hakaret ve cinsel içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle il yönetimince, parti üyeliğinden istifa ettirildiği açıklandı. AK Parti Çorum İl Başkanı Karadağ, konunun kamuoyuna yansımasının ardından K.K.\'nin parti binasına çağırdığını ve istifa etmesinin istendiğini söyledi. Bu talep üzerine K.K.’nin partiden istifa ettiğini anlatan Karadağ, \"Bizim Çorum’da, yüz binin üzerinde üyemiz var. Bunlardan bir tanesi, sosyal medyadan hakaret etmiş. O üyemizi derhal partiye çağırttım. Kendim bile muhatap olmadan istifasını aldırıp, gönderdim. Eğer istifa etmeseydi ihraca sevk edecektim; ama gerek kalmadı. Artık üyemiz değil. Biz, bunlara prim vermeyiz. Bir kadın olarak ve bir Türk vatandaşı olarak da Nevşin Mengü’den de özür diliyoruz” diye konuştu. AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise K.K’nin, Nevşin Mengü\'ye yönelik cinsel içerikli mesajlarına tepki gösterdi. Ceylan, “Kimsenin, kimseye hakaret etmeye hakkı yoktur. Kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmiyoruz” dedi.