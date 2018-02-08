(Görüntülü Haber) Airbus'ta kadınlar matinesi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- TÜRK Hava Yolları\'nda uzun yıllar kullanıldıktan sonra uçuş ömrünü tamamlayan ve TIR\'larla 8 parça halinde Balıkesir\'in Burhaniye ilçesine getirilen Airbus A340 tipi yolcu uçağı, restorana dönüştürüldü. Uçakta kadınlar matinesi düzenleyen işletmeciler, ilgiden oldukça memnun. Yolcu uçağında eğlenmenin çok farklı bir duygu olduğunu söyleyen kadınlar ise canlı müzik eşliğinde halay çekip doyasıya bir eğlence yaşadı.



Türk Hava Yolları\'nda uzun yıllar kullanıldıktan sonra uçuş ömrünü tamamlayan Airbus A340 tipi yolcu uçağı, girişmciler tarafından alınıp, 2016 yılında Burhaniye\'ye getirildi. Airbus A340 tipi yolcu uçakları, halen dünyadaki birçok hava yolu şirketi tarafından uluslararası uçuşlarda kullanılırken, Burhaniye’de kafe- restoran olarak hizmet veriyor. Edremit Körfezi’ni İzmir ve Çanakkale’ye bağlayan E-87 Karayolu üzerinde, Koca Seyit Havalimanı karşısında bulunan restoran uçak, yerli ve yabancı turistin de ilgisini çekiyor.



Özel olarak düzenlenen çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapan yolcu uçağı, son olarak kadınlar matinesine ev sahipliği yaptı. İşletmeci, kadınların gösterdiği yoğun ilgiden memnun kaldı. Kadınlar da yolcu uçağında düzenlenen gün nedeniyle farklı bir atmosferde yeni bir heyecan yaşamaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.



Restoran uçakta düzenlenen kadınlar matinesinde yaklaşık 150 kadın, gün boyu canlı müzik eşliğinde eğlenme fırsatı buldu. Farklı günlerde düzenlenen kadınlar günü matinesinin sürekli dolu geçtiğini ve rezervasyon ile müşteri kabul edildiğini belirten işletme müdürü Ertan Işıkkaya, uçak konseptine uygun olması açısından garsonların da hostes kıyafetleri ile servi yaptığını söyledi. Işıkkaya, “Yolcu uçağının kafe&restorana dönüştürülmesi için ciddi bir emek ve yatırım harcandı. Müşterilerimizin memnuniyetini gördükçe biz de ‘Boşuna bu yatırımı yapmamışız’ diyoruz. Dizaynın orijinale yakın olması için elimizden geleni yaptık” dedi.



Airbus A340 tipi restoran yolcu uçağı içerisinde gönüllerince eğlenen kadınlar ise “Çok farklı ve eğlenceli bir konsept var. Normalde bir uçak içerisinde oynamanız mümkün değil, ama burada aynı heyecan ve duyguyu yaşıyorsunuz. Hava almak istediğiniz uçağın kanatlarında yürüyebiliyorsunuz. Vatandaşlarımız bu ortamı yaşaması tavsiyesinde bulunuyoruz. Uçak içinde gerçekten farklı bir duygu yaşıyorsunuz” diye konuştu.

