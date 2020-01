(Görüntülü Haber) Aile Hekimliği Derneği'nden doktorlara 'aikido' dersi

Bursa Aile Hekimliği Derneği\'nden doktorlara \'aikido\' dersi Haber: Hüseyin TÜCCAR-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -Aile Hekimliği Derneği\'nden doktorlara \'aikido\' dersi Son günlerde doktorlara yönelik şiddet eylemlerinn artması 500 üyesi bulunan Aile Hekimliği Derneği\'ni harekete geçirdi. Dernek, \'Aile Hekimine Dokunma\' adı verilen proje kapsamında, aikido dersi vermeye başladı. Dernek üyesi erkek ve kadın hekimlere haftanın iki günü 2\'şer saat savunma sporu olarak bilinen aikido dersi veriliyor. Son günlerde ülke genelinde doktorlara yönelik şiddetin artması nedeniyle Bursa\'daki aile hekimleri bir araya gelerek, kendilerini savunma amacıyla aikido dersleri almaya başladılar. 500 üyesi bulunan Bursa Aile Hekimliği Derneği?nin kadın ve erkek doktorları 3 aydır haftada iki gün 2?şer saat hem kendisinin hem de karşısındaki kişinin zarar görmesini önleyen savunma sporu olarak bilinen Aikido eğitimlerine devam ediyorlar. Aile Hekimliği Derneği Başkanı Ali Torun ?Vatandaşlara sağlık hizmeti, şifa sunan sağlıkçılara yönelik şiddetin kabul edilmesi mümkün değil, devlet bunun için etkili yasal önlemler almalıdır. Göstermelik tedbirlerle bunların önlenemediği artık çok açık. Devlet çalışanlarını korumalı ve gerçekçi bir şekilde onların güven içerisinde hizmet yapmalarına olanak sağlamalıdır. Bu kapsamda üyelerimizin karşısındaki kişiye zarar vermeden kendilerini savunmaları için aikido dersi almalarını sağlıyoruz? dedi. Sağlıkçılara yönelik şiddete dikkat çekme amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Doktor Mehtap Aslan ise, \"Dövüldük, öldürüldük, saçımızdan sürüklendik. En son geçtiğimiz hafta Erzurum\'da bir meslektaşımız bıçaklandı. Bizler de aile hekimleri olarak Bakanlığa seslendik, milletvekilleriyle görüştük. Baktık olmuyor, saldırılara karşı savunmaya geçelim dedik. Biz dayak yemek istemiyoruz, karşımızdakine de zarar vermek istemiyoruz, çünkü halkın sağlığı için uğraşan insanlarız. Şiddetin sona ermesi için vicdanlarına sesleniyorum, insanları insan olarak görelim. Sağlıkçılar da birer insandır\" diye konuştu. Doktor Tülay Gündüzcü de \"Hekimler olarak biz, sağlıkta şiddete karşıyız ve kendimizi korumak için aikido sanatını öğreniyoruz\" derken, Doktor Devrim Öztürk ise \"Bizler sağlık çalışanları olarak hayatlarımızı, başka insanların yaşamları için adamış insanlarız. Sadece sağlıkta değil, hayatın bütün alanında şiddete karşıyız, Aikido, yaşam gücüyle bütünleşme yoludur. Felsefemiz, kendi yaşam gücümüzü geliştirmektir. Biz burada Bursa aile hekimleri olarak, haftada 2 gün, zaman, farkındalık, tekniksel bütünlük anlamında eğitim almaktayız. Hekimler olarak biz, sağlıkta şiddete karşıyız ve kendimizi korumak için aikido sanatını öğreniyoruz? dedi. Bursa Aile Hekimleri Derneği Genel Sekreteri Doktor Özlem Sezen ise \"Hayatın her anında dengemizi ve huzurumuzu sağlamamız amacıyla kullanabileceğimiz bir spor aktivitesi olarak gördüğümüz aikido sporuyla amacımız kendimizi korumak, kadınım, anneyim, doktorum şefkatle uzattığım eli geri çevirme. Şiddeti istemiyoruz\" diye konuştu. Doktor İlker Kat; \"Bir insan ve sağlıkçı olarak, toplumun her kesimindeki şiddete karşıyız. Sağlık Bakanlığı\'ndan da sağlıkçılara yönelik şiddetin durdurulması için, yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını bekliyoruz? dedi. Doktorlara aikido eğitimi veren antrenör Oğuz Öcal ise \"Aikido sporunun içerisinde şiddet bulunmadığı için doktor arkadaşlarımız bu sporu tercih etti. Burada amaç, karşınızdakini yok etmek değil sadece psikolojik durumunu anladıktan sonra ona zarar vermeden etkisiz hale getirmek. Meslekleri gereği görevleri insan iyileştirmek olan kişiler, elbette ki başka bir insana zarar veremez. Tabii ki amaçları şiddet karşısında kendilerini korumak, ancak aikido öğrenmek de şiddeti bitirmeyecektir, ama en azından şiddete uğrayan doktorların kendilerini korumaya etkisi olacaktır? dedi.